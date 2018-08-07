Бойовики гатять із важкого озброєння, троє українських захисників поранені

Упродовж минулої доби, 06 серпня, російські окупаційні сили 30 разів відкривав вогонь по позиціях українських військ, у тому числі 4 рази із важкого озброєння.

Як повідомили у штабі Операції Об’єднаних сил, бойовики вели прицільний вогонь із гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї, а на окремих напрямках із озброєння БМП.

Читайте також: Росіяни проводять ротацію на Донбасі щомісяця та відпрацьовують нову тактику бойових дій

"Обстріли здійснювалися по захисниках Кримського, Луганського, Новолуганського, Південного, Новгородського, Мар’їнки, Авдіївки, Красногорівки, Чермалика, Гнутового, Лебединського, Павлополя, Водяного та Широкиного. Поряд із цим, противник обстріляв українські позиції біля Новолуганського та Лебединського із 82-мм мінометів, а захисники Авдіївки зазнали вогневого впливу із мінометів калібром 120 та 82 мм. Також ворог застосовував міномет калібром 120 мм по позиціях наших військ біля Гнутового", – повідомляють військові.

Минулої доби внаслідок ворожих дій троє українських військовослужбовців отримали поранення.

Упродовж поточної доби бойовики російських окупаційних військ 7 разів відкривали вогонь по позиціях українських захисників біля Кримського, Малинового, Новозванівки, Троїцького, Лебединського та Широкиного. Важке озброєння не застосовувалося.

За даними розвідки одного окупанта знищено, чотири дістали поранення.