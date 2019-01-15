"Боевики ведут себя крайне нагло": украинские защитники рассказали о ситуации на передовой

О новогоднем перемирии боевики в Авдеевке не слышали: стреляют каждый день из всех видов вооружения, пытаются подойти ближе к позициям ВСУ и постоянно проверяют украинских солдат на прочность.

До врага – считанные десятки метров. Иногда бойцы Вооруженных сил Украины даже перекрикиваются с террористами, хотя конструктивного диалога не получается, обычно все заканчивается обменом свинцом.

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Военнослужащий Василий отметил, что враги ведут себя крайне нагло: днем, когда на передовой присутствовали представители миссии ОБСЕ, боевики молчат. И ближе к ночи они дают о себе знать и обстреливают позиции украинской армии.

Украинские защитники не знают ни выходных, ни праздников

Недавно снайпер боевиков прицельно бил по бойницах ВСУ, этот обстрел едва не закончился трагедией. Украинского воина на позиции спас шлем.

Ему тогда оставалось до "дембеля" всего четыре дня. И к счастью, все обошлось. Созванивались с ним – рыбачил как раз, все хорошо. Это вообще чудо, что шлем его защитил,

– рассказал о собрате военный Богдан.

Василий на войне – не первый год, он хорошо знает, как "поблагодарить" врага. Однако мечтает хотя бы на мгновение попасть домой, чтобы сесть с семьей за праздничный стол.

Военнослужащий ВСУ Василий

"Христос родился! Передаю привет сыну Дмитрию, жене Галине, невестке Евгении и внучке Арианке", – добавил он.

Муж променял родной дом на окопы Донбасса, как и все, кто сейчас на передовых: чтобы украинцы в тылу могли спокойно праздновать и не бояться.