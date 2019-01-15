"Бойовики поводяться вкрай нахабно": українські захисники розповіли про ситуацію на передовій

Про новорічне перемир'я бойовики в Авдіївці не чули: стріляють щодня з усіх видів озброєння, намагаються підійти ближче до позицій ЗСУ та постійно перевіряють українських солдатів на міцність.

До ворога – лічені десятки метрів. Іноді бійці Збройних сил України навіть перекрикуються з терористами, хоч конструктивного діалогу годі сподіватися, зазвичай все завершується обміном свинцем.

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Військовослужбовець Василь зазначив, що вороги поводяться вкрай нахабно: вдень, коли на передовій присутні представники місії ОБСЄ, бойовики мовчать. Та ближче до ночі вони дають про себе знати й обстрілюють позиції української армії.



Українські захисники не знають ні вихідних, ні свят

Нещодавно снайпер бойовиків прицільно бив по бійницях ЗСУ, цей обстріл ледь не закінчився трагедією. Українського воїна на позиції врятував шолом.

Йому тоді залишалося до "дембеля" всього чотири дні. Та на щастя, все обійшлося. Зідзвонювалися з ним – рибалив якраз, все добре. Це взагалі диво, що шолом його захистив,

– розповів про побратима військовий Богдан.

Василь на війні – не перший рік, він добре знає, як "подякувати" ворогу. Проте мріє хоч би на мить потрапити додому, щоб сісти з родиною за святковий стіл.



Військовослужбовець ЗСУ Василь

"Христос народився! Передаю вітання синові Дмитру, дружині Галині, невістці Євгенії та внучці Аріанці", – додав він.

Чоловік проміняв рідний дім на окопи Донбасу, як і всі, хто зараз на передові: щоб українці в тилу могли спокійно святкувати та не боятись.