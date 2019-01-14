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      Війна – це не тільки втрати: про фронт і кохання

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      Заступник комбата з морально-психологічного забезпечення Іван
      Заступник комбата з морально-психологічного забезпечення Іван

      Він – заступник командира батальйону з морально-психологічного забезпечення 57-ї окремої мотопіхотної бригади.

      "До війни я був держслужбовцем, працював у Черкаській облдержадміністрації в Управлінні сім'ї, молоді і спорту. Коли почали "віджимати" Крим, став заглядати до поштової скриньки, чекав на повістку, розумів, що буде мобілізація, знав, що піду воювати. У 2015 році потрапив до батальйону, так досі і служу", – розповідає Іван з позивним "Псих".

      Під перші серйозні обстріли потрапив у районі Зайцевого.

      "Про війну можуть щось розказувати, ти щось можеш бачити по телевізору, але коли приходиш сюди, то тут все по-іншому. У 2015-му у Зайцевому ми побували під сильними обстрілами... Багато чого за ці роки було: доводилося сидіти в ярах і над головою літало, і на голову падало… Поранених вивозили. І загиблих у нас було чимало. У січні 2016 року загинув наш 22-річний боєць Федір Мельничук", – пригадує Іван.

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      Але війна – це не тільки втрати. Тут військовий знайшов свою долю.

      "Я помітив симпатичну дівчину, коли вона ще служила у бригаді, а потім дізнався, що перевелася до нашого батальйону. Але вона працювала у штабі, а я завжди у "полях" з ротою. Потім роззнайомилися, почали зустрічатися і одружилися. В нас уже народилася донька. Пам'ятаю, до палати пологового будинку до дружини я якимось дивом забіг просто у формі та з рюкзаком", – сміється Іван.

      Поки вдома на нього чекають дружина та маленька донька, військовий знову виконує завдання на Донбасі.

      Не шкодую, що тоді, у 2015 році, пішов на війну. Життя йде. Раніше було так: приїжджаєш у мирні міста і якось дивно, що люди не помічають, що йде війна, на вихідних відпочивають, а хлопці тут стоять, мерзнуть, під обстрілами, поранені є. Але потім звик,
      – говорить Іван.

      Ми забуваємо, що йде війна тільки тому, що вони там, на передовій живуть під обстрілами та стримують ворога. Підтримати своїх захисників може кожен з нас тут.

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      Автор: Повернись живим
      Теги: Війна на Донбасі Новини України Новини політики Публікації Війна
      Джерело: 24 Канал
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