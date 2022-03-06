Боевое крещение нации: Вакарчук объяснил, почему уверен в победе Украины

Известный украинский певец Святослав Вакарчук заявил, что Украина обязательную победу в войне, которую начала Россия. Почему он в этом уверен – читайте дальше.

Лидер группы "Океан Эльзы" уверен в победе Украины, ссылаясь на собственные наблюдения.

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Вакарчук уверен в победе Украины

Певец рассказал, что встречался с людьми разных городов Украины: Харьков, Запорожье, Одесса, Днепр, Винница, Хмельницкий. По словам Вакарчука, все эти города объединяют следующие вещи:

вера в победу,

упорство,

смелость,

желание сражаться до победного конца.

Он добавил, что эти настроения не зависели от мест, где он встречался с людьми. Вакарчук подчеркнул, что везде чувствует уверенность в будущем Украины.

Украинская политическая нация проходит боевое крещение. И на ближайшие сотни, а может и тысячи лет, у нее будет прекрасное будущее. Я в этом уверен. Мы победим! Правда, за нами! Слова Украины!,

– сказал Вакарчук.

Кроме того, певец и бывший политик призвал закрыть украинское небо, чтобы "помочь нам уничтожить российские военные самолеты и дроны, прежде чем они атакуют наши дома".

Обращение Вакарчука: смотреть видео

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