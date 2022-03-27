Пограничники шутят, что аисты прибыли "для усиления государственной границы".

Смешно В СНБО высмеяли "новейшую" технику оккупантов: смешной перечень

По их словам, нет никакого смысла скрывать этот боевой отряд. Ведь российская пропаганда уже разоблачила "всю правду об украинских биолабораториях".

Это специальный вид, который может осуществлять мониторинг границы в пешем порядке, а в случае обнаружения российской авиации осуществить меры по ее уничтожению. Также боевые птицы могут отрабатывать цели и по морскому участку, – шутят пограничники.

Аисты прилетели на Одесщину / Фото Госпогранслужба

Пограничники с юмором утверждают, что на фотографиях аисты "проверяют" контрольно-следовую полосу для обнаружения червей.

"Но… как именно они будут реагировать, когда увидят русню? Вопрос остается открытым…" – пишут в ГПСУ.