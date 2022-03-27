Прикордонники жартують, що лелеки прибули "для посилення державного кордону".

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За їхніми словами, нема жодного сенсу приховувати про цей бойовий загін. Адже російська пропаганда вже викрила "всю правду про українські біолабораторії".

Це спеціальний вид, який може здійснювати моніторинг кордону в пішому порядку, а у разі виявлення російської авіації здійснити заходи, щодо її знищення. Також бойові птахи можуть відпрацьовувати цілі й по морській ділянці, – жартують прикордонники.

Лелеки прилетіли на Одещину / Фото Держприкордонслужба

Прикордонники з гумором стверджують, що на фотографіях лелеки "перевіряють" контрольно-слідову смугу для виявлення черв’яків.

"Але … як саме вони будуть реагувати, коли побачать русню? Питання залишається відкритим…" – пишуть в ДПСУ.

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