Политолог назвал 2 фактора, из-за которых может уменьшиться интенсивность боевых действий в 2026 году
- В 2026 году интенсивность войны может уменьшиться по определенным причинам.
- Политолог Дмитрий Шеренговский отмечает, что возможно достижение перемирия через мирные инициативы с европейскими партнерами и давление на Россию.
В 2026 году интенсивность войны может постепенно снижаться. Это обусловлено определенными факторами, о которых отмечают эксперты. В то же время условия для будущего перемирия уже формируются.
Об этом в разговоре с 24 Каналом рассказал политолог, проректор Украинского католического университета Дмитрий Шеренговский, отметив, какая ситуация может сложиться на фронте в 2026 году. Также он обратил внимание на важные причины, что, вероятно, не позволят вести войну так же как в предыдущие годы.
Какова ситуация с поставками оружия для Украины?
Шеренговский отметил, что такой причиной может стать то, что оружия становится все меньше. Это происходит не из-за того, что страны-союзники не хотят этого делать, а из-за истощения производственных циклов. Также Европа еще не включилась в активное производство.
Сейчас нет ресурсного голода, но происходит уменьшение, которое не позволяет вести активные боевые действия на фронте, сравнивая, например, с первым и вторым годами войны. И кажется, что у россиян такая же ситуация, потому что много техники было уничтожено, сломано и ее трудно ремонтировать,
– объяснил политолог.
Несмотря на то, что, по его словам, производственные циклы россиян работают, а Северная Корея и Китай поставляют России оружие и товары двойного назначения, однако, учитывая очень большую ширину фронта, объемов, которые были раньше, уже не хватает.
Какой самый большой вызов для Украины в 2026 году?
Еще одна причина, по мнению Шеренговского, почему боевые действия могут быть замедлены, это вопрос мобилизации. Это один из крупнейших вызовов, потому что даже если бы было вооружение в достаточном количестве, то встает проблема нехватки людей.
"Есть информация различных разведок, военных аналитиков, с самой коммуникации Министерства обороны и Сил обороны о том, что людей не хватает. Есть недоукомплектованные бригады, есть дыры, которые образуются", – подчеркнул проректор Украинского католического университета.
Обратите внимание! Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский подчеркнул, что количество военнослужащих ВСУ в 800 тысяч в мирное время, что указано в одном из пунктов мирного плана, будет гарантировать эффективную обороноспособность нашей стране, а также плановый процесс мобилизации.
"Также сейчас идет сосредоточение боевых действий в нескольких направлениях, часто слышим в новостях, что нет единой широкой линии фронта. Все это сводится к тому, что если образуются такие направления, где будет локализована война, то вполне возможно мы будем видеть ползучую войну, когда слишком активные боевые действия не будут происходить", – объяснил он.
В то же время дронных технологий, ударов ракетами, БПЛА будет больше, как заметил политолог, чем продвижения войск и войны на месте. Поэтому вполне, возможно, если не полное затухание боевых действий, то значительное уменьшение.
С другой стороны, если удастся достичь вместе с европейцами мирных инициатив и надавить на Россию, посадив за стол переговоров и обязав успокоить свои войска, тогда, возможно достичь периодов перемирия в 2026 году,
– предположил Дмитрий Шеренговский.
Он добавил, что по состоянию на сейчас еще нельзя говорить, что есть какие-то очень явные сигналы, что бы говорили о полной остановке боевых действий. Однако условия для них уже формируются.
Когда возможен реальный мир в Украине?
Политолог Владимир Фесенко предположил, что в 2026 году появится больше шансов для завершения войны, однако не гарантий. Если же война продолжится, то перед Украиной встанет вопрос расширения мобилизации.
Политолог считает, что возможен сценарий, когда война продолжится "даже и в 2027 году". Влиять на обе стороны конфликта будет такой фактор как истощение. Для Украины по его словам, "это большая проблема и больший риск".
По мнению пилота Королевских ВВС в отставке, военного аналитика Sky News Шона Белла, не существует никаких признаков, что Владимир Путин хочет остановить войну. На поле боя, по словам военного аналитика, россияне движутся вперед и, вероятно, находятся "на пути к достижению своих целей, независимо от того, сколько времени это займет".