Политолог назвал 2 фактора, из-за которых может уменьшиться интенсивность боевых действий в 2026 году

В 2026 году интенсивность войны может постепенно снижаться. Это обусловлено определенными факторами, о которых отмечают эксперты. В то же время условия для будущего перемирия уже формируются.

Об этом в разговоре с 24 Каналом рассказал политолог, проректор Украинского католического университета Дмитрий Шеренговский, отметив, какая ситуация может сложиться на фронте в 2026 году. Также он обратил внимание на важные причины, что, вероятно, не позволят вести войну так же как в предыдущие годы.

Какова ситуация с поставками оружия для Украины?

Шеренговский отметил, что такой причиной может стать то, что оружия становится все меньше. Это происходит не из-за того, что страны-союзники не хотят этого делать, а из-за истощения производственных циклов. Также Европа еще не включилась в активное производство.

Сейчас нет ресурсного голода, но происходит уменьшение, которое не позволяет вести активные боевые действия на фронте, сравнивая, например, с первым и вторым годами войны. И кажется, что у россиян такая же ситуация, потому что много техники было уничтожено, сломано и ее трудно ремонтировать,

– объяснил политолог.

Несмотря на то, что, по его словам, производственные циклы россиян работают, а Северная Корея и Китай поставляют России оружие и товары двойного назначения, однако, учитывая очень большую ширину фронта, объемов, которые были раньше, уже не хватает.

Какой самый большой вызов для Украины в 2026 году?

Еще одна причина, по мнению Шеренговского, почему боевые действия могут быть замедлены, это вопрос мобилизации. Это один из крупнейших вызовов, потому что даже если бы было вооружение в достаточном количестве, то встает проблема нехватки людей.

"Есть информация различных разведок, военных аналитиков, с самой коммуникации Министерства обороны и Сил обороны о том, что людей не хватает. Есть недоукомплектованные бригады, есть дыры, которые образуются", – подчеркнул проректор Украинского католического университета.

Обратите внимание! Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский подчеркнул, что количество военнослужащих ВСУ в 800 тысяч в мирное время, что указано в одном из пунктов мирного плана, будет гарантировать эффективную обороноспособность нашей стране, а также плановый процесс мобилизации.

"Также сейчас идет сосредоточение боевых действий в нескольких направлениях, часто слышим в новостях, что нет единой широкой линии фронта. Все это сводится к тому, что если образуются такие направления, где будет локализована война, то вполне возможно мы будем видеть ползучую войну, когда слишком активные боевые действия не будут происходить", – объяснил он.

В то же время дронных технологий, ударов ракетами, БПЛА будет больше, как заметил политолог, чем продвижения войск и войны на месте. Поэтому вполне, возможно, если не полное затухание боевых действий, то значительное уменьшение.

С другой стороны, если удастся достичь вместе с европейцами мирных инициатив и надавить на Россию, посадив за стол переговоров и обязав успокоить свои войска, тогда, возможно достичь периодов перемирия в 2026 году,

– предположил Дмитрий Шеренговский.

Он добавил, что по состоянию на сейчас еще нельзя говорить, что есть какие-то очень явные сигналы, что бы говорили о полной остановке боевых действий. Однако условия для них уже формируются.

Когда возможен реальный мир в Украине?