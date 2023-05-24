По словам командира РДК Дениса "White Rex", российское сопротивление задумалось об этом еще более года назад. Его слова передает Анна Черненко, корреспондентка 24 канала.

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Когда планировались боевые действия в России

На совместной конференции лидер Русского добровольческого корпуса поделился, что идея войти в Россию появилась еще в начале полномасштабной войны. Более того, сопротивление планировало на ее территорию перенести боевые действия.

С самого начала полномасштабной войны рассчитывали на то, что мы (русское сопротивление – 24 Канал) перенесем боевые действия на территорию нашего противника,

– подчеркнул Денис "White Rex".

Насколько далеко продвинулось российское сопротивление

Следует отметить, что во время военной операции на территории Белгородской области российские добровольцы зашли вглубь России на 42 квадратных километра. Однако эта операция была независимой от Украины. По словам лидера РДК, украинские военные координировали добровольцев только до границы с Россией, а за пределами нашего государства россияне просили друзей помочь в планировании.

Украинские военные нас вдохновляли, желали нам удачи, мы зашли на территорию РФ, было примерно 42 квадратных километра, мы их контролировали,

– сказал боец.

Следует заметить, что среди прочего такое продвижение РДК и легиона "Свобода России" показало, что границы самой страны-агрессорки абсолютно не защищены и дырявы. По словам экс-сотрудника КГБ и Службы внешней разведки России Сергея Жирнова, это обусловлено тем, что значительная часть местных военных находится сегодня на территории Украины.

"Главное, что мы можем по этому понять, – границы России не охраняются. Некому. Всех пограничников, вероятно, бросили на фронт, где их уничтожили. Помните, еще была информация, что Россия хочет что-то вроде народных дружин организовать, чтобы они охраняли границы", – рассказал Жирнов.