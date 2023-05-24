Подобные случаи могут сыграть на руку Украине, ведь чем более близкой для России будет гражданская война, тем проще Украине будет освобождать свои территории. Об этом 24 Каналу рассказал политолог Тарас Загородний.

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"Я думаю, что власти в Москве нужно находить диалог с этими людьми, нужно принимать закон о специальном статусе, как они нам рекомендовали по Донбассу, но Украины там, конечно, нет", – прокомментировал политолог.

"Освобождение" имеет несколько целей

Инцидент в Белгородщине решает сразу несколько задач. Во-первых, дискредитирует российские власти. Ведь Владимир Путин раньше обещал в обмен на права и свободы россиян безопасность, но обещания не сдержал.

Во-вторых, дискредитирует русскую армию и руководство. Оказалось, что по территории России могут ходить неизвестные вооруженные люди и делать все, что заблагорассудится. К тому же, теперь украинское контрнаступление будет идти в более благоприятных условиях.

В-третьих, инцидент создал кризис между центром и регионами России. Если подобное будет происходить на территории любой области, губернатор фактически останется один, и помогать ему никто не будет, заметил Загородний.

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Как отреагируют россияне

Политолог считает, что на территории России захватывать оппозиционеры фактически ничего не будут, но будут появляться в разных регионах. Это в свою очередь будет вызывать панику у населения, начнется паранойя.

Силы, желающие поражения России, могут принять это. Например, Евгений Пригожин, я считаю, один из бенефициаров происходящего, потому что Пригожин реально хочет поражения России, потому что так он сможет подняться в российскую власть,

– добавил аналитик.

Он убежден, что Запад не будет вмешиваться в подобные инциденты. Ведь признает, что Россия является агрессором, и подобные ситуации могут происходить на ее территории, главное – чтобы там не было западного оружия.

"К тому же это большой привет другой стране, другому лидеру. Речь идет в первую очередь о Лукашенко. То же может происходить на территории его государства. До этого у Лукашенко было небольшое желание вступить в войну, теперь он будет в состоянии паранойи", - отметил Загородний.

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