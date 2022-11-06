Теперь нужно ждать комаров-террористов: в Белгороде жалуются на голубей из "биолабораторий"

Фейки о "биолабораториях" жителям России кажутся не такими уж и фейками. Вот в Белгороде так вообще нашли целый ящик зараженных "боевых голубей".

На зараженных голубей пожаловалась местная ветеринар. Об этом сообщают российские СМИ, передает 24 канал.

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Ветеринар говорит о ящике зараженных голубей

Жительница Белгорода Лариса Хомченко обратилась к губернатору области Вячеславу Гладкову с жалобой на голубей. По ее словам, кто-то якобы выбросил на улицу коробку с больными голубями, по которым ходят люди и ездят машины. По ее мнению, это может оказаться смертельно опасным.

В 40 километрах от Белгорода существуют биологические лаборатории, и очень вероятно, что это биологический терроризм. МЧС, ФСБ не реагируют на наши звонки. Движение не перекрыто, вся эта инфекция разносится по центру города,

– жалуется женщина.

Впоследствии СМИ выяснили, что эти жалобы принадлежат не кому бы то ни было, а ветеринару и владелице местной ветеринарной клиники, которая верит в то, что кто-то подбросил зараженных голубей из "украинских биолабораторий". Интересно, беспокоят ли ее проблемы "боевых гусей", "пчел-пиротехников" и "комаров-террористов".

Россия опозорилась фейком о "боевых комарах"

28 октября на заседании Совбеза ООН постоянный представитель России Василий Небензя включил старую шарманку о якобы биолабораториях в Украине, которые спонсируют США. Небензя рассказал российскую сказку о том, что в Украине готовят какие-то проекты, которые должны охватить пограничные районы нашего государства, а также территорию России. Почему Украине нужно наносить ущерб собственному населению – он не объяснил.

И "жемчужина" творчества Небензи – по его словам, США запатентовали дрон, способный распространять комаров, зараженных опасными вирусами. То есть "боевых комаров".

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