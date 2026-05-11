Человек без Бога – слабый, – интервью главного капеллана ГУР о вере на войне и заповеди "Не убей"

Самая большая проблема военных сейчас – это истощение и усталость от неопределенности. На войне это ощущается гораздо острее. С этим военным помогают капелланы, главная задача которых – сохранить человечность наших защитников.

Подполковник и главный капеллан ГУР Минобороны Константин Холодов в интервью 24 Каналу рассказал, как Бог спасает военных, как сочетается заповедь "Не убей" с войной и чем занимаются капелланы. Больше деталей – читайте далее в материале.

Интересно "Бог – другой, чем нам часто говорили": как Гарнизонный храм во Львове стал опорой для защитников

Что дает вера военным на войне?

Верите ли вы в Бога? Сейчас в этих реалиях, когда мы живем в цифровом мире, когда нас окружает столько зла, которое льется на Украину и украинцев – почему Бог это допускает?

На этот вопрос можно отвечать коротко, а можно пространно. Но если коротко, то да, верю. Верю и проповедую Бога.

Что дает вам основание считать, что он существует и что он добрый?

Моя жизнь. Все мои знания и усилия я возлагаю на его волю. Кроме того, существование без Бога для меня просто невозможно. Я не могу сказать, что его нет, потому что чувствую его в своей жизни. Я нахожу его в каждом шаге, в каждом действии.

Наверное, вы счастливый человек.

Нет большего счастья, чем чувствовать Бога в своей жизни.

А с чем к вам приходят бойцы – какая у них потребность? И какую миссию вы чувствуете за собой?

Опыт военного капелланства у меня достаточно большой. С 2014 года я работаю с военнослужащими: и с офицерами, и с солдатами. В разное время были разные вопросы, проблемы и вызовы.

Сейчас у этих избранных людей, которые стоят на защите нашей родины, очень много проблем. Самая большая – это истощение. Бойцы истощены. И это не они ко мне с этим приходят. Я это вижу, и вижу, что это общая проблема и вызов для всей армии. Люди истощены и устали от неопределенности.

Потому что война – это период хаоса, когда человек не знает, что будет завтра. Завтрашний день не зависит от тебя. Так и в гражданской жизни бывает, но на войне это более понятно. Когда ты живешь и не знаешь, доживешь ли до завтра, это истощает. Но если есть вера в Бога, то она позволяет пережить эту тревогу. Ты доверяешь свою жизнь Богу и полагаешься на его милость. И в этом есть большой плюс.

Полное интервью главного капеллана ГУР: смотрите видео

То есть вы даете бойцам понимание веры? Вы даете им, по сути, определенную броню для их сознания и восприятия?

Не столько я, сколько военный капеллан, который есть в конкретном подразделении. Я теперь возглавляю службу военного капелланства. Хотя тоже работаю с личным составом, но уже не так, как 3 – 4 года назад.

Но вы же транслируете свой опыт…

Конечно. Капеллан помогает понять воину, что если он будет полагаться на Бога, то ему будет легче жить в этой ситуации. Если он будет полагаться только на собственные силы, то ему будет трудно, потому что человек сам по себе слаб.

Чем занимаются капелланы на службе?

Украинская армия начиналась с советской. Когда распался Советский Союз, у нас осталась определенная структура, где были "замполиты". Сейчас их нет. Перебрал ли такую функцию на себя капеллан? По вашему мнению, что дает капеллан в отличие от замполита, если можно это сравнивать?

Это такая болезненная тема сегодня. Сейчас нет "замполитов", но есть психологическая поддержка персонала и различные социально-гуманитарные направления деятельности офицеров, которые помогают нашим бойцам и психологически, и морально.

Бывшие "замполиты" были людьми идеологического направления, которые внедряли идеологию Коммунистической партии, и это якобы заменяло веру. Стали ли капелланы вместо них? Нет. Задача капеллана – это не просто сохранить веру в победу или веру в Бога. Задача капеллана – сохранить в человеке человека.

Справка. "Замполит" – это военная должность, что означает офицера, который отвечает за идеологическую работу, воспитание личного состава, морально-психологическое состояние солдат, а также осуществляет политический надзор. Происходит от "заместитель командира по политической части".

Самое большое достояние, которое есть в мире, – это человек, потому что Бог воплотился и стал человеком. Капеллан есть в подразделении, чтобы найти того человека, который теряет человечность, и вернуть его. Это очень тяжелая работа, потому что надо не потерять себя в водовороте этих кровавых событий и найти того человека, который превращается в зверя, который хочет убивать ради того, чтобы убивать, а не ради того, чтобы защищать свою страну или ближних.

Этого человека надо сохранить, потому что война закончится, а он будет потерян и для семьи, и для общества, и для Бога. Поэтому "на страже человечности" – это лозунг Службы военного капелланства ГУР МО Украины. Мы стоим на страже сохранения человечности.

Как сочетается заповедь "Не убей" с защитой государства?

Библия нам говорит "не убей", но военные вынуждены идти на смертный грех. Как вы объясняете это? Как выходить из этой коллизии?

Здесь нет коллизии. Библия учит защищать слабого. Библия учит жертвовать собой ради другого. У нас нет другого способа остановить врага. Мы не можем его уговорить, чтобы он не шел на нас войной. Но остановить его все равно надо. Нет другого способа – только боевыми действиями. Единственный доступный способ – это сопротивление.

"И кто с мечом придет, тот от меча и погибнет", – это тоже слова Спасителя в Гефсиманском саду, когда его ученик вытащил меч и отсек ухо сотнику. Наш враг поднял на нас меч – он от меча и погибнет.

Мы боремся не за чужие земли или богатства. Мы боремся за свои святыни и земли. Мы боремся за свой народ и детей, которых надо защитить, потому что есть люди, которые не могут сами себя защитить. Мы видели, как в деоккупированной Буче и Гостомеле враги изуродовали людей. Также в Изюме, где находили детей в братских могилах. И мы не можем такое допустить на всей территории. Надо вставать и бороться за свободу для наших людей.

У нашего врага есть военное капелланство? Или у них эту функцию выполняют священники? Происходит ли война между капелланской службой Украины и России?

Такого противостояния я не замечал.

А опосредованно? Они же направляют и благословляют на захват чужих земель…

Происходит противостояние двух государств. А что входит в эти государства? Все потенциалы. И капелланская служба входит в военный потенциал. Поэтому противостояние есть. У них есть военное капелланство, но я плохо осведомлен, имеют ли они военные звания. Раньше были гражданские священники, но они находились в армии. Сейчас я не знаю.

Что такое Пантеон Героев и нужен ли Украине?

Вы говорили, что мы бережем свои святыни. Например, приходит молодой боец или человек, который прошел все испытания и заходит на службу. Но этот украинец должен быть носителем определенных ценностей. Так какие святыни может защищать сознательный украинец? И рассказываете ли вы им об этом? Возможно, вдохновляете? Есть ли у нас четкая идеология?

Это то, на чем мы хромаем. У нас нет идеологии. Если у россиян есть идеология "русского мира" или "традиционных ценностей", которые они якобы отстаивают, то мы не пришли к какой-то общей идеологии. Но святыни есть. Это общенациональные святыни. Например, София Киевская является святыней даже для атеистов. Так же Киево-Печерская лавра. Я не буду перечислять все, потому что их много. Есть святыни закопанные, которые мы еще не нашли, например могила Сагайдачного.

Каждый человек имеет свои сакральные ощущения и чувства к чему-то, и это для него является святыней. И это стоит защищать. Не надо давать разорять свои святыни.

Народ славится действиями, историей и достижениями. Какие у украинцев достижения и победы? Вообще мы народ победителей, или мы просто земледельцы?

Нам навязывали такое мнение долгое время, что мы некие "мирные пастухи", но оказалось, что это совсем не так. Для меня это не открытие, потому что я любил читать историю и знал, какие войны были на территории Украины и как отважно сражалось Войско Запорожское.

Дело в том, что мы не до конца разобрались, кто мы из-за нашего постколониального наследия. Украинцы и украинская власть, начиная еще с 1991 года, никак не могут идентифицировать себя. Мы являемся наследниками князей, гетманов, УНР или мы являемся наследниками УССР?

Если мы являемся наследниками киевских князей, то нам надо и действовать, и осознавать себя такими. Это должен быть наш выбор. Если мы выбираем быть наследниками УССР – нет вопросов. Тогда мы просто малороссы, свинопасы и все. Но я верю, что украинцы – это нация воинов и одновременно земледельцев, а также нация великой культуры и архитектуры. Это если мы себя идентифицируем с киевскими князьями, что я и предлагаю.

Это, я так понимаю, с 998 года и после крещения Руси или еще до крещения?

Можно и до крещения. Просто возьмите и посмотрите на Святослава Храброго и княгиню Ольгу.

По вашему мнению, нам нужен пантеон исторических героев?

Это обязательная вещь, которая должна была бы появиться еще примерно в 2005 или 2006 годах.

Там должно быть много людей?

Суть не в количестве. Речь о том, что мы не можем найти наших нациетворцев и государственников, потому что не знаем, где их могилы. Симон Петлюра похоронен во Франции. Степан Бандера – в Германии. Иван Мазепа где-то в Румынии. Богдан Хмельницкий неизвестно где именно, хотя говорят, что в Суботове. Петр Сагайдачный похоронен, вероятно, на территории Богоявленского собора.

То есть этот пантеон является необходимостью для украинского народа, это мост между поколениями, это то, что объединяет украинцев разных времен и делает преемственность украинской истории.

Но зачем нам, например, поднимать вопрос их возвращения из-за границы, если мы не можем представить украинцам тех героев, которые есть у нас внутри. И нужно ли сейчас, условно говоря, открывать могилу Сагайдачного?

Одно другому не мешает. Надо и возвращать, и искать здесь. Другое дело, что у нас не хватает специалистов, которые могли бы реанимировать этот вопрос. Хотя это очень важно. Могилы наших славных предков тоже являются святынями, за которые надо бороться и отстаивать.

Имеет ли Буданов влияние на ГУР?

На самом деле многое зависит от руководителей учреждений. Раньше у вас на службе был Кирилл Буданов и он, кстати, говорил о том, что стоит создать Пантеон Героев. Какое отношение руководителей служб по этому поводу вы видите сейчас и поддерживаете ли вы связь с Кириллом Алексеевичем в этих вопросах?

С Кириллом Алексеевичем есть связь, но он на новом месте и, насколько мне известно, входит в курс дел. Несколько раз нам удалось увидеться. Недавно я даже освящал его кабинет.

Он сам попросил?

Да, это была его просьба. Видимо, у него среди друзей есть еще духовенство, но он попросил, чтобы я это сделал. Я освятил его кабинет – пространство, где он работает, и он поблагодарил меня за это.

По вашему мнению, какая у него система ценностей и на какое прошлое он опирается – прошлое советской Украины, прошлое гетманской Украины или прошлое киевских князей?

У нас не было откровенных разговоров об именно таких исторических ценностях, но я знаю, что он, скажем так, фанат казацкой эпохи. Ему нравятся фигуры именно казацкой эпохи. Это я знаю точно. Заметил по его примерам, которые он приводит. Но точно не УССР, если вы говорите об идентификации.

А по вашему мнению, Кирилл Алексеевич сохраняет влияние на Главное управление разведки?

Смотря, что вы имеете в виду под влиянием. Если дружеские отношения с коллегами…

Имею в виду авторитет.

Авторитет – это же такая вещь, которую не отнять. Есть авторитет руководителя военного подразделения, есть авторитет руководителя Офиса президента, а есть просто дружеские отношения. Думаю, и новый руководитель, и предыдущий в хороших отношениях. Не знаю, какое там влияние, и что вы имеете в виду под словом "влияние".

Если коротко: может ли он позвонить и сказать какому-то руководителю из крупных подразделений, мол, у нас тут такая ситуация складывается и надо провести определенную операцию?

Я этого не знаю, поверьте мне, – кто кому звонит и что говорит. Я знаю, что меня просят сделать, и ради этого я даже готов ночью встать и пойти работать по своей специальности – делать то, что от меня требуется.

Как нам победить Россию?

Как мы можем победить нашего врага? Мы же понимаем, что не только оружие побеждает?

То, что несмотря на четыре года такой изнурительной борьбы и, если брать с 2014 года, вообще войны, мы до сих пор – есть наше государство, наш народ, все институты государства работают, – я считаю, что это уже является первой победой. Вот такая, скажем так, небольшая победа, но она уже есть. Мы существуем.

Специалисты, большие генералы, которые могли сопоставить военные и экономические потенциалы двух стран, давали нам несколько недель, что мы не протянем и месяца. А мы есть. Разве это не чудо? Разве это не победа? Победа.

Окончательная победа для меня – это развал России, когда она прекратит существование в том политическом ракурсе, в котором есть сегодня, в тех пределах, в которых она есть, и вообще с той политикой империи, какой она есть. Вот это для меня будет окончательной победой.

Но это будет очень долгий процесс.

Никто не знает.

Кстати, политолог Кирилл Сазонов считает, что российские элиты уже хотят слить Владимира Путина. Военкоры уже открыто выражают недовольство действиями диктатора. По его мнению, так россиян готовят к тому, что Путина надо менять.

Украинцы способны столько бороться?

А разве у нас есть выбор? Мы боремся, и это не первая сотня лет, когда мы боремся против империи. Поборемся еще. Каждый должен бороться на своем уровне. У вас есть своя борьба – медийная. У меня – борьба в помощи нашим военным, духовная поддержка им. Кто-то действительно выполняет самую тяжелую работу, но когда все одновременно что-то будут делать, тогда мы и победим.

Есть ли у вас какая-то идея, которой вы хотели бы поделиться со всеми украинцами? Возможно, это ваш опыт или вывод в этой борьбе – как нам устоять.

Как священник, как военный капеллан, конечно, я буду опираться на слова Священного Писания: "Сражайтесь, и Господь победит за вас". Такие были слова, сказанные Моисею. И он победил. Бог ему помогал.

Бог на нашей стороне?

Да, конечно. Бог на стороне тех, кто не делает зла. Мы не делаем зла: не идем на чужую землю, чтобы захватить их территорию, не идем убивать их народ. Мы боремся за свободу на своей земле. Есть варвар, который пришел на нашу землю и хочет нас убить, то на чьей стороне Господь Бог – тех, кто защищается, или тех, кто нападает?

История имеет разные факты.

История, да, но я говорю о нашем случае и о нашем опыте.

Что рассказывают российские пленные капеллану?

По моему пониманию справедливости Всевышний должен быть на нашей стороне.

Об этом я и говорю. У меня была беседа с одним военным пленным, как сейчас помню, в 2022 году. Большинство из них тогда говорили, мол, они шли на полигон, нас обманули командиры и так далее. А этот сказал правду, что знал, куда идет.

Более того, перед тем, как ехать на СВО он пошел к священнику за благословением. И тот священник его не благословил, сказал не идти на чужую землю и оставаться дома. А он пошел, попал в плен, и я спрашиваю его, почему же он не послушал? Он сказал, что послушал своего командира, выполнял преступный приказ. И сказал, что теперь понимает это.

По собственному опыту, какие ваши ощущения относительно того, как развивается эта война и, возможно, что мы увидим дальше?

Ощущения – это не те вещи, на которые я опираюсь. Я могу чувствовать все, что угодно.

Мне страшно это говорить, но украинское общество привыкло к войне, смирилось с обстоятельствами войны. Уже нет острой реакции на потери, если они не являются близкими, если это не семья. Раньше люди болезненно реагировали на любую потерю. Сейчас такой реакции нет уже.

Я не скажу, что это хорошо. И я понимаю, почему это происходит – война стала чем-то ежедневным. Тревоги стали не такими тревожными. Люди раз прячутся в укрытие, раз не прячутся. Другие вообще не встают с кровати, продолжают спать. Понимаете?

И это, конечно, дает людям силы продолжать жить дальше, потому что жить под адреналином и кортизолом не очень комфортно. Люди адаптировались, и я не знаю – хорошо это или плохо. Мне кажется, для того, чтобы выжить, – это хорошо, а для того, чтобы жить дальше, – плохо.

А для того, чтобы победить?

Для того чтобы победить, – это благоприятный момент. Потому что человек относится к войне не как к чему-то страшному, а как к новым обстоятельствам, в которых он оказался, и в этих обстоятельствах надо как-то жить, что-то делать.

Отче, благословите нас на борьбу.

Пусть Господь благословит каждого украинца, каждого, кто взял в руки оружие, чтобы защитить свою землю, свой народ и свои святыни.