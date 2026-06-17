23-летний летчик и испытатель "Антонова": что известно о пилотах, погибших в авиакатастрофе

В Хмельницкой области вечером 16 июня разбился фронтовой бомбардировщик Су-24М. К сожалению, экипаж самолета погиб. Одним из пилотов был старший лейтенант Богдан Бабенко. Ему было всего 23 года. Его напарником – был опытный летчик-испытатель "Антонова" майор Богдан Загорулько.

24 Канал собрал всю известную на данный момент информацию о пилотах, погибших в авиакатастрофе.

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Что известно о погибшем молодом пилоте Бабенко?

О 23-летнем парне рассказал мэр Богодухова Владимир Белый. Богдан Александрович Бабенко родился в Богодухове Харьковской области. "Еще с детства он решил, что его миссия — защищать родную землю и охранять мирное небо", — написал мэр Богодухова.

Учась в лицее № 3, он уверенно шел к своей мечте: сначала — военный лицей, а затем окончил Харьковский национальный университет Воздушных Сил имени Ивана Кожедуба.

Богдан был из тех, кто выбирает путь воина не по обстоятельствам, а по зову сердца,

– подчеркнул Белый.

Парень был единственным сыном в семье. Он служил штурманом в 7-й бригаде тактической авиации имени Петра Франко Военно-воздушных сил Вооруженных сил Украины.

"Нет таких слов, которые могли бы залечить эту страшную рану в сердцах матери и отца", – написал городской голова и выразил соболезнования родным и близким погибшего.



Богдан Бабенко / Фото со страницы мэра Богодухова

Что известно об опытном летчике Загорульке?

Вторым летчиком, погибшим в авиакатастрофе, стал майор Богдан Григорьевич Загорулько. О его гибели сообщил авиационный эксперт и журналист Анатолий Уваренко.

В вечный полёт ушёл, на мой взгляд, один из лучших лётчиков-испытателей "Антонова" Богдан Загорулько,

– написал журналист.

Многие знали его благодаря показательным полётам на модернизированном транспортном самолёте Ан-32RE, во время которых он выполнял сложные элементы высшего пилотажа.

Уваренко отметил, что особую популярность пилот приобрел благодаря выполнению фигуры "бочка" на индийском Ан-32RE. После начала полномасштабной войны Загорулько остался в Украине и вступил в ряды Воздушных сил ВСУ.



Богдан Загорулько / Фото со страницы Анатолия Уваренко

Пилот освоил фронтовой бомбардировщик Су-24М и присоединился к выполнению боевых задач по защите государства. Анатолий Уваренко подчеркнул, что всегда уважал Богдана Загорулько как высококлассного пилота и человека, отмечая его уважительное отношение к техническому персоналу.

В настоящее время ГБР приступило к расследованию крушения самолета. Предварительно инцидент квалифицируется по части 2 статьи 416 УК Украины. Речь идет о нарушении правил полетов или подготовки к ним, повлекшем катастрофу или иные тяжкие последствия.

Самолет разбился на границе Шепетовского и Полонского районов около 19 часов вечера. Тогда местные жители услышали мощный взрыв.