Кротевич опубликовал первые фото с войны на своей странице в Инстаграм и поделился мыслями о службе.

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Кротевич рассказал о службе в "Азове"

Защитник Мариуполя назвал день, когда он решил присоединиться к войску, единственной важной для него датой.

Сегодня ровно десять лет назад я принял решение, которое изменило мою жизнь. Пожалуй, это единственная важная для меня дата,

– написал Богдан Кротевич.

Военный добавил, что мог бы сказать, что изменился за это время. Однако, по его словам, он остался таким же "наивным типом с ужасным характером и упорным желанием изменить мир к лучшему". Кротевич добавил, что гордится тем, что все увиденное на войне не сломало его сентиментальность, "хоть и очень старается".

10 лет в "Азове". Надеюсь, что-то полезное в своей жизни сделал. Зная как оно произойдет – решение не изменил бы и прошел все еще раз,

– подытожил военный.

Защитник Мариуполя Богдан Кротевич показал фото со службы / Фото: @krotevych_bohdan