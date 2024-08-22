Кротевич опублікував перші фото з війни на своїй сторінці в Інстаграм та поділилився думками щодо служби.

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Кротевич розповів про службу в "Азові"

Захисник Маріуполя назвав день, коли він вирішив приєднатися до війська, єдиною важливою для нього датою.

Сьогодні рівно десять років назад я прийняв рішення, яке змінило моє життя. Мабуть, це єдина важлива для мене дата,

– написав Богдан Кротевич.

Військовий додав, що міг би сказати, що змінився за цей час. Однак, за його словами, він залишився таким самим "наївним тіпом з жахливим характером та впертим бажанням змінити світ на краще". Кротевич додав, що пишається тим, що усе побачене на війні не зламало його сентиментальність, "хоч і дуже намагається".

10 років в "Азові". Сподіваюсь, щось корисне в своєму житті зробив. Знаючи як воно станеться – рішення не змінив би та пройшов все ще раз,

– підсумував військовий.

Захисник Маріуполя Богдан Кротевич показав фото зі служби / Фото: @krotevych_bohdan