Был известным в Измаиле скрипачом: от ранений умер 23-летний защитник из Одесской области

От ранений в госпитале умер защитник Украины 23-летний Богдан Михалаки. Он был известным в Измаиле скрипачом и самым молодым спортивным инструктором.

Парень в начале полномасштабного вторжения занимался волонтерством. В частности, делал для военных окопные свечи.

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На войне погиб талантливый скрипач и инструктор из Одесской области

На войну Богдан Михалаки ушел добровольцем в январе 2023 года. В апреле получил тяжелое ранение во время боя с россиянами в Донецкой области. Боец попал под сильный артиллерийский обстрел.



Богдан Михалаки получил ранения в Донецкой области / Фото с его инстаграма

Местное издание "Бессарабия.UA" сообщило, что военный получил тяжелые ранения в шею и грудь. Его доставили на лечение в Днепр. Со временем бойцу стало лучше, поэтому его перевезли в Киев. Дорога повлияла на самочувствие Героя – в столице он впал в кому, из которой так и не вышел.

К сожалению, неделю назад пришло известие, что он был тяжело ранен и находится без сознания в госпитале, а сегодня (говорится о 6 мая – 24 Канал) стало известно, что сердце Богдана перестало биться,

– написали в Федерации бодибилдинга и фитнеса Бессарабии.

Богдан работал там до того, как пошел на войну. Парень был их самым молодым спортивным инструктором.

"Он был очень светлым, добрым и честным человеком, которого многие измаильцы знали как талантливого скрипача! Выражаем соболезнования родным и близким! Почтим память героя. К сожалению, безжалостная война забирает лучших!" – написали в Федерации.



Богдан был самым молодым спортивным инструктором / Фото Федерации

Издание "Махало" написало, что окопные свечи парень делал вместе со своей девушкой.



В начале полномасштабного вторжения Богдан с девушкой делал окопные свечи.

Жители Измаила знают Богдана Михалаки как талантливого скрипача.

Богдан играл на скрипке на улицах Измаила: смотрите видео

Богдан был талантливым скрипачом: смотрите видео

Похоронят мужественного защитника Украины в родном Измаиле.

Редакция 24 Канала искренне соболезнует родным и близким погибшего Героя!