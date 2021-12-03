Богдан пожаловался, что взламывают его телеграм, и "подозревает" Зеленского с Бакановым

Скандальный Андрей Богдан заявил, что его учетную запись в мессенждере Telegram пытались взломать. Он обвинил в этом Владимира Зеленского и Ивана Баканова.

Об этом бывший глава Офиса Президента сообщил на своей странице в фейсбуке. В то же время экс-чиновник опубликовал скриншоты полученных кодов-подтверждений для входа в аккаунт.

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Богдан обратился к главе государства и отметил, что "покажет все сам", если тот захочет что-то "почитать". На этом он не остановился и вспомнил Ивана Баканова, пригрозив ему "увольнением".

Богдан подозревает представителей СБУ

Экс-руководитель ОП считает, что его учетную запись пробовали взломать представители Службы безопасности.

Занималась (взламыванием – 24 канал) СБ, Левченко – фамилия начальника управления,

– добавил он.

Интересно, что на обнародованных Богданом скриншотах видно все коды-подтверждения, которые приходят на телефон, несмотря на то, бывший глава Офиса Президента пытался их закрасить.



Богдан заявил, что его Telegram пытались взломать / Фото с фейсбука Андрея Богдана