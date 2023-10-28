Герой признался: его раздражает, что на фронте гибнут молодые мотивированные ребята, а между тем непонятные люди, не уходящие на фронт, рассказывают воинам, как им жить. "Тавр" подчеркнул, что за частыми словам благодарности забывается смысл.

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Меня бесит, что молодые, мотивированные, националистические ребята погибают, а какие-то непонятные люди, имеющие непонятное нравственное восприятие мира, сидят в разных городах и пытаются рассказать военным, как им жить. Они помогают ТЕБЕ воевать. Надо напомнить им, что они помогают себе не быть изнасилованными, с отрезанными головами и связанными руками, как это было в Буче, Ирпене и Мариуполе.

– заявил "Тавр".

Он подчеркнул, что защитникам часто говорят "спасибо". В то же время это происходит так часто, что по количеству теряется смысл. "Тавр" напомнил, что единственное, что позволяет Украине жить – это люди, которые находятся на передовой сегодня.

Вышебаба о русском языке на фронте

Павел Вышебаба рассказал, что большинство воинов в его бригаде общаются или пытаются общаться на украинском. Чистый русский язык услышать на фронте – очень и очень тяжело. В то же время воины должны быть эффективными. Поэтому могут общаться на том языке, на котором смогут максимально быстро передать информацию.