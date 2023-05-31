Так, Укроборонпром назначил служебную проверку Алины Левченко, которая является женой Богдана Торохтия. Это все из-за журналистского расследования Bihus.info.

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Жена Торохтия может потерять должность в "Антонове"

Алина Левченко является советницей исполняющего обязанности генерального директора госпредприятия "Антонов". После выхода журналистского расследования Bihus.info о ней и ее муже Богдане Торохтии Укроборонпром назначил служебную проверку в отношении женщины.

Проверка касается соответствия опыта и компетенций Левченко должности, занимаемой с февраля 2023 года.

Концерн инициировал соответствующую проверку, которую должно провести ГП "Антонов" с участием представителей службы безопасности Укроборонпрома и проинформировать о ее итогах,

– рассказали в ведомстве.

Что известно о Левченко

Журналисты утверждают, что у Левченко раньше был магазин роскошной одежды в начале 2010-х годов, а сейчас владеет студией дизайна интерьеров.

По данным расследования, Левченко не имела никакого отношения к самолетостроению.

В "Антонове" Левченко стала советницей по вопросам управления непрофильными активами.

С 2011 года Левченко работала на компании, связанные с аграрной отраслью.

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