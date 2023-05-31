Так, Укроборонпром призначив службову перевірку щодо Аліни Левченко, яка є дружиною Богдана Торохтія. Це все через журналістське розслідування Bihus.info.

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Дружина Торохтія може втратити посаду в "Антонові"

Аліна Левченко є радницею виконуючого обов'язки генерального директора держпідприємства "Антонов". Після виходу журналістського розслідування Bihus.info про неї та її чоловіка Богдана Торохтія Укроборонпром призначив службову перевірку щодо жінки.

Перевірка стосується відповідності досвіду та компетенцій Левченко посаді, яку вона обіймає з лютого 2023 року.

Концерн ініціював відповідну перевірку, яку має провести ДП "Антонов" за участі представників служби безпеки Укроборонпрому та проінформувати про її підсумки,

– розповіли у відомстві.

Що відомо про Левченко

Журналісти стверджують, що Левченко раніше мала магазин розкішного одягу на початку 2010-х років, а нині володіє студією дизайну інтер'єрів.

За даними розслідування, Левченко не мала жодного відношення до літакобудування.

В "Антонові" Левченко стала радницею з питань управління непрофільними активами.

З 2011 року Левченко працювала на компанії, пов'язані з аграрною галуззю.

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