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      Богдан перед выборами аккредитовался в ЦИК как корреспондент "1+1", – СМИ

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      / Getty Images

      Нынешний глава Офиса Президента Андрей Богдан во время президентской кампании был аккредитован в Центральную избирательную комиссию как собственный корреспондент телеканала "1 + 1".

      Его имя было указано первым в списке среди 15 сотрудников от этого телеканала, это выяснили журналисты программы "Схемы: коррупция в деталях".

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      Никто не помнит, что делал Богдан

      Этот список от "ТСН" подали в ЦИК 6 февраля 2019 года на постоянную аккредитацию в период проведения выборов президента Украины 31 марта 2019 года.

      В предвыборный период адвоката Андрея Богдана называли "неформальным руководителем штаба Зеленского и "куратором" от бизнесмена Игоря Коломойского, интересы которого он защищает".

      Тогдашний генпродюсер "1+1" и действующий нардеп от "Слуги народа" Александр Ткаченко не смог вспомнить, чем именно занимался Богдан.

      Возможно, он некоторое время работал внештатным корреспондентом. Возможно, и такое было – но я же говорю, я не всех знал,
      – сказал он.

      Ткаченко добавил, что Богдан писал "очевидно, противоречивые материалы".

      Еще один нардеп от "Слуги народа" Ольга Василенко-Смаглюк также была в списке аккредитации в ЦИК как обозреватель новостей "1+1". Она сначала заявила, что Богдана там не было, однако впоследствии передумала.

      Василенко-Смаглюк допустила, что Богдан мог работать "не в ньюзруме, а "на отдельном трудовом договоре". Этого она тоже не помнит.

      Богдан не комментирует

      Сам руководитель Офиса Президента пока на вопросы журналистов никак не ответил.

      Аккредитация в ЦИК – это документ, который обеспечивает пропуск в государственное помещение Центризбиркома на конкретный период времени. Доподлинно неизвестно, воспользовался ли этим правом Богдан и с какой именно целью,
      – пишет издание.

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      Материалов Богдана на официальном сайте телеканала "1+1" нет. В то же время журналисты выяснили, что сам Андрей Богдан становился героем нескольких сюжетов "ТСН" за 2018 год – как кандидат в народные депутаты.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Новости политики Андрей Богдан Расследования Офіс Президента Медиа СМИ
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