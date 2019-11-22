Богдан перед выборами аккредитовался в ЦИК как корреспондент "1+1", – СМИ

Нынешний глава Офиса Президента Андрей Богдан во время президентской кампании был аккредитован в Центральную избирательную комиссию как собственный корреспондент телеканала "1 + 1".

Его имя было указано первым в списке среди 15 сотрудников от этого телеканала, это выяснили журналисты программы "Схемы: коррупция в деталях".

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Никто не помнит, что делал Богдан

Этот список от "ТСН" подали в ЦИК 6 февраля 2019 года на постоянную аккредитацию в период проведения выборов президента Украины 31 марта 2019 года.

В предвыборный период адвоката Андрея Богдана называли "неформальным руководителем штаба Зеленского и "куратором" от бизнесмена Игоря Коломойского, интересы которого он защищает".

Тогдашний генпродюсер "1+1" и действующий нардеп от "Слуги народа" Александр Ткаченко не смог вспомнить, чем именно занимался Богдан.

Возможно, он некоторое время работал внештатным корреспондентом. Возможно, и такое было – но я же говорю, я не всех знал,

– сказал он.

Ткаченко добавил, что Богдан писал "очевидно, противоречивые материалы".

Еще один нардеп от "Слуги народа" Ольга Василенко-Смаглюк также была в списке аккредитации в ЦИК как обозреватель новостей "1+1". Она сначала заявила, что Богдана там не было, однако впоследствии передумала.

Василенко-Смаглюк допустила, что Богдан мог работать "не в ньюзруме, а "на отдельном трудовом договоре". Этого она тоже не помнит.

Богдан не комментирует

Сам руководитель Офиса Президента пока на вопросы журналистов никак не ответил.

Аккредитация в ЦИК – это документ, который обеспечивает пропуск в государственное помещение Центризбиркома на конкретный период времени. Доподлинно неизвестно, воспользовался ли этим правом Богдан и с какой именно целью,

– пишет издание.

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Материалов Богдана на официальном сайте телеканала "1+1" нет. В то же время журналисты выяснили, что сам Андрей Богдан становился героем нескольких сюжетов "ТСН" за 2018 год – как кандидат в народные депутаты.