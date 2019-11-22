Богдан перед виборами акредитувався у ЦВК як кореспондент "1+1", – ЗМІ

Теперішній очільник Офісу Президента Андрій Богдан під час президентської кампанії був акредитований до Центральної виборчої комісії як власний кореспондент телеканалу "1+1".

Його ім’я було вказане першим у переліку серед 15 співробітників від цього телеканалу, це з’ясували журналісти програми "Схеми: корупція в деталях".

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Ніхто не пам'ятає, що робив Богдан

Цей список від "ТСН" подали до ЦВК 6 лютого 2019 року на постійну акредитацію в період проведення виборів президента України 31 березня 2019 року.

У передвиборчий період адвоката Андрія Богдана називали "неформальним керівником штабу Зеленського і "куратором" від бізнесмена Ігоря Коломойського, інтереси якого він захищає".

Тодішній генпродюсер "1+1" і чинний нардеп від "Слуги народу" Олександр Ткаченко не зміг пригадати, чим саме займався Богдан.

Можливо, він певний час працював позаштатним кореспондентом. Можливо, і таке було – але я ж кажу, я не всіх знав,

– сказав він.

Ткаченко додав, що Богдан писав "очевидно, контроверсійні матеріали".

Ще одна нардепка від "Слуги народу" Ольга Василенко-Смаглюк також була у списку акредитації до ЦВК як оглядач новин "1+1". Вона спершу заявила, що Богдана там не було, однак згодом передумала.

Василенко-Смаглюк допустила, що Богдан міг працювати "не в ньюзрумі, а "на окремому трудовому договорі". Цього вона теж не пам’ятає.

Богдан не коментує

Сам керівник Офісу Президента наразі на запитання журналістів ніяк не відповів.

Акредитація в ЦВК – це документ, який забезпечує пропуск у державне приміщення Центрвиборчкому на конкретний період часу. Достеменно невідомо, чи скористався цим правом Богдан і з якою саме метою,

– пише видання.

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Матеріалів Богдана на офіційному сайті телеканалу "1+1". Водночас журналісти з’ясували, що сам Андрій Богдан ставав героєм кількох сюжетів "ТСН" за 2018 рік – як кандидат в народні депутати.