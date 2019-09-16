Богдан рассказал о попытках дозвониться в Кремль

Глава Офиса Президента Андрей Богдан несколько раз звонил главе администрации Владимиру Путину. Однако поговорить так и не удалось.

В конце лета Андрей Вайно (глава администрации президента России – 24 канал) был в отпуске, рассказал Богдан в интервью BBC.

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Однако даже когда он вернулся, то Богдану объясняли, что Вайно говорить все равно не может.

Я набирал своего визави (оппонента – 24 канал), звонил ему раз пять, но он в августе был в отпуске. В сентябре его секретари ответили, что он пока что не имеет полномочий со мной говорить,

– сказал глава ОПУ.

Богдан также добавил, что с помощником главы Кремля Владиславом Сурковым по телефону тоже не связывался. Он отметил, что по дипломатическим правилам он должен контактировать только со своим визави в России.

Как коммуницируют Владимир Зеленский и Владимир Путин?

Украинский глава государства Владимир Зеленский дважды говорил с российским лидером Владимиром Путиным по телефону. Первый разговор между ними состоялся 11 июля, второй – 7 августа.

Во время второго телефонного разговора Владимира Путина и Владимира Зеленского президенты договорились: третий контакт между ними будет личной встречей в нормандском формате. Сам президент рассказал, что ранее контакты с российским лидером блокировал украинский МИД.