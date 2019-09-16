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      Богдан рассказал о попытках дозвониться в Кремль

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      Богдан несколько раз пытался связаться с администрацией Путина
      Богдан несколько раз пытался связаться с администрацией Путина / Укринформ

      Глава Офиса Президента Андрей Богдан несколько раз звонил главе администрации Владимиру Путину. Однако поговорить так и не удалось.

      В конце лета Андрей Вайно (глава администрации президента России – 24 канал) был в отпуске, рассказал Богдан в интервью BBC.

      Это интересно: Не скажешь сразу – потеряешь момент: Богдан рассказал, о чем шепчет на ухо Зеленскому

      Однако даже когда он вернулся, то Богдану объясняли, что Вайно говорить все равно не может.

      Я набирал своего визави (оппонента – 24 канал), звонил ему раз пять, но он в августе был в отпуске. В сентябре его секретари ответили, что он пока что не имеет полномочий со мной говорить,
      сказал глава ОПУ.

      Богдан также добавил, что с помощником главы Кремля Владиславом Сурковым по телефону тоже не связывался. Он отметил, что по дипломатическим правилам он должен контактировать только со своим визави в России.

      Как коммуницируют Владимир Зеленский и Владимир Путин?

      Украинский глава государства Владимир Зеленский дважды говорил с российским лидером Владимиром Путиным по телефону. Первый разговор между ними состоялся 11 июля, второй – 7 августа.

      Во время второго телефонного разговора Владимира Путина и Владимира Зеленского президенты договорились: третий контакт между ними будет личной встречей в нормандском формате. Сам президент рассказал, что ранее контакты с российским лидером блокировал украинский МИД.

      blog_ava
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      Теги: Владимир Путин Новости Украины Новости политики Украина – Россия Новости России Офіс Президента Андрей Богдан
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