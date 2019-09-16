Богдан розповів про спроби додзвонитись у Кремль

Голова Офісу Президента Андрій Богдан кілька разів телефонував до очільника адміністрації Володимира Путіна. Однак поговорити так і не вдалось.

Наприкінці літа Андрій Вайно (голова адміністрації президента Росії – 24 канал) був у відпустці, розповів Богдан в інтерв’ю BBC.

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Однак навіть коли він повернувся, то Богдану пояснювали, що Вайно говорити все одно не може.

Я набирав свого візаві (опонента – 24 канал), дзвонив йому разів п'ять, але він у серпні був у відпустці. У вересні його секретарі відповіли, що він поки що не має повноважень зі мною говорити,

– сказав голова ОПУ.

Богдан також додав, що із помічником очільника Кремля Владиславом Сурковим телефономтеж не комунікував. Він наголосив, що за дипломатичними правилами він має контактувати лише зі своїм візаві у Росії.

Як комунікують Володимир Зеленський та Володимир Путін?

Український глава держави Володимир Зеленський двічі говорив з російським лідером Володимиром Путіним телефоном. Перша розмова між ними відбулась 11 липня, друга – 7 серпня.



Під час другої телефонної розмови Володимира Путіна і Володимира Зеленського президенти домовилися: третій контакт між ними буде особистою зустріччю в нормандському форматі. Сам президент розповів, що раніше контакти з російським лідером блокувало українське МЗС.