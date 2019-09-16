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      Богдан розповів про спроби додзвонитись у Кремль

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      Богдан кілька разів намагався зв'язатись із адміністрацією Путіна
      Богдан кілька разів намагався зв'язатись із адміністрацією Путіна / Укрінформ

      Голова Офісу Президента Андрій Богдан кілька разів телефонував до очільника адміністрації Володимира Путіна. Однак поговорити так і не вдалось.

      Наприкінці літа Андрій Вайно (голова адміністрації президента Росії – 24 канал) був у відпустці, розповів Богдан в інтерв’ю BBC.

      Це цікаво: Не скажеш відразу – втратиш момент: Богдан розповів, про що шепоче на вухо Зеленському

      Однак навіть коли він повернувся, то Богдану пояснювали, що Вайно говорити все одно не може.

      Я набирав свого візаві (опонента – 24 канал), дзвонив йому разів п'ять, але він у серпні був у відпустці. У вересні його секретарі відповіли, що він поки що не має повноважень зі мною говорити,
      – сказав голова ОПУ.

      Богдан також додав, що із помічником очільника Кремля Владиславом Сурковим телефономтеж не комунікував. Він наголосив, що за дипломатичними правилами він має контактувати лише зі своїм візаві у Росії.

      Як комунікують Володимир Зеленський та Володимир Путін?

      Український глава держави Володимир Зеленський двічі говорив з російським лідером Володимиром Путіним телефоном. Перша розмова між ними відбулась 11 липня, друга – 7 серпня.

      Під час другої телефонної розмови Володимира Путіна і Володимира Зеленського президенти домовилися: третій контакт між ними буде особистою зустріччю в нормандському форматі. Сам президент розповів, що раніше контакти з російським лідером блокувало українське МЗС.

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      Теги: Новини України Новини політики Новини Росії Україна – Росія Андрій Богдан Володимир Путін Офіс Президента
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