Буткевича якобы уволили из ГУР и мобилизовали из-за "критики Безуглой": что известно о скандале

Журналиста Богдана Буткевича мобилизовали после того, как его, по словам жены, уволили из внештатного сотрудничества из Главного управления разведки якобы из-за критики власти. В то же время в ГУР это отрицают.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на публикацию Марины Данилюк-Ярмолаевой в Facebook.

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Что говорит жена о мобилизации Буткевича

Поздно вечером 9 июля жена Буткевича написала в соцсетях, что последние несколько лет ее муж якобы "внештатно выполнял проекты для ГУР на территории врага".

Она отметила, что Буткевич согласился на такое сотрудничество, поскольку имеет несколько болезней глаз, которые не позволяют ему служить "в классическом понимании", а все военно-учетные документы у него были в порядке.

По словам Данилюк-Ярмолаевой, после того, как Буткевич раскритиковал народного депутата Марьяну Безуглую, ГУР якобы прекратили сотрудничество с ним, уволив "задним числом". После этого журналисту вернули статус военнообязанного в Резерв+, объявили в розыск и намерены направить в учебный центр "Десна".

Как на эту информацию отреагировали в ГУР

ГУР МО Украины в комментарии hromadske сообщили, что Буткевич у них не работал.

Богдан Буткевич не был и не является сотрудником Главного управления разведки,

– заявили в разведке.

В то же время в группе коммуникаций Киевского городского ТЦК и СП сообщили изданию, что Буткевич состоял на воинском учете и имел бронирование до этого. Там также добавили, что информация о том, что его подали в розыск, не соответствует действительности.

В ТЦК также подтвердили, что журналист самостоятельно пришел в территориальный центр, где прошел военно-врачебную комиссию. По ее результатам его признали годным к службе в частях обеспечения, после чего мобилизовали и направили на прохождение базовой общевойсковой подготовки.

"Буткевич обратился в Территориальный центр комплектования, был мобилизован в соответствии с действующим законодательством. Никто его не ловил, никто не бил, никто ничего. То есть все прошло в рамках действующего закона", – отметили в ТЦК.

Как мобилизацию Буткевича прокомментировали в Сухопутных войсках

В командовании Сухопутных войск в комментарии УП сообщили, что до апреля 2025 года Буткевич имел бронирование, но она была автоматически аннулирована из-за изменений в законодательстве.

Там добавили, что журналист самостоятельно обратился в ТЦК, поскольку имел заключение ВВК "ограниченно годен", чтобы уточнить личные данные.

Был отправлен на сборный пункт и выбыл в учебный центр для прохождения БЗВП для ограниченно годных,

– добавил представитель КСО Виталий Саранцев.

Заметим, что сам Буткевич пока никак не комментировал ситуацию.