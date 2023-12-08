В четверг, 7 декабря, мэр Тернополя Сергей Надал сообщил о смерти Расима Богданца. Родился он 27 ноября 1990 года, родным регионом для него был Запад Украины.

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Гибель Расима Богданца

Собственно, погиб Расим 5 декабря в Донецкой области в боях за Украину – то есть через неделю после того, как ему исполнилось 33 года.

Огромная потеря для нашей общины. Будучи верным присяге, мужественно исполняя воинские обязанности за Украину и ее свободу, погиб Герой Богданец Расим Александрович. Самые искренние соболезнования семье и близким защитника. Пусть Господь Бог даст вам силы и терпение пережить тяжкое горе,

– написал городской голова.

Знакомые павшего Героя констатируют, что при жизни он был светлым и добрым человеком, собственным примером показывал, что можно достойно защищать свое государство и быть верным своему народу.

"Боже, я не верю, как такое могло быть... Это очень большая потеря, пусть покоится с Богом. Очень жаль, что война забирает таких хороших людей. Не знаю, как это все пережить. Он погиб за наш мир, чтобы мы сейчас жили свободно", – написала одноклассница Расима.



На войне погиб Расим Богданец / Фото из соцсетей

Редакция 24 Канала также выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего воина. Светлая память.

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