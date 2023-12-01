Тарасу Шабану навсегда 23. Трагическое известие 30 ноября сообщила Стрыйский городской совет, информирует 24 Канал.
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Что известно о защитнике Тарасе Шабане
Украинский защитник родился и проживал в селе Подгорцы Стрыйской общины. Тарас Шабан учился в школе села Алексичи и в Стрыйском ВПУ №8. Занимался вольной борьбой.
Молодой человек работал за границей. В Украину вернулся в 2023 году. В начале октября мобилизовался в ряды ВСУ. Тарас Шабан был солдатом, стрелком-номером обслуги десантно-штурмового взвода. К сожалению, 26 ноября воин погиб.
При первом выходе на передовую во время исполнения боевого приказа погиб вблизи населенного пункта Синьковка Купянского района Харьковской области. Непоправимая потеря… Скорбим вместе с родными. Вечная память и вечная слава Герою! О встрече и чине похорон сообщим,
– подчеркнули в городском совете.
У защитника остались мать, отец и брат-военнослужащий.
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Под Херсоном погиб работник Львовской Оперы
- Ранее, 18 ноября, стало известно, что под Херсоном погиб защитник Ярослав Миколыв.
- Павший воин был работником отдела снабжения и материального обеспечения Львовской национальной оперы.
- К сожалению, без отца остались двое детей.