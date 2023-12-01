Тарасу Шабану назавжди 23. Трагічну звістку 30 листопада повідомила Стрийська міська рада, інформує 24 Канал.

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Що відомо про захисника Тараса Шабана

Український захисник народився та проживав у селі Підгірці Стрийської громади. Тарас Шабан навчався в школі села Олексичі та в Стрийському ВПУ №8. Займався вільною боротьбою.

Молодий чоловік працював за кордоном. В Україну повернувся у 2023 році. На початку жовтня мобілізувався до лав ЗСУ. Тарас Шабан був солдатом, стрільцем-номером обслуги десантно-штурмового взводу. На жаль, 26 листопада воїн загинув.

При першому виході на передову, під час виконання бойового наказу, загинув поблизу населеного пункту Синьківка Куп'янського району Харківської області. Непоправна втрата… Сумуємо разом з рідними. Вічна пам'ять та вічна слава Герою! Про зустріч та чин похорону повідомимо,

– підкреслили в міській раді.

У захисника залишилися мати, батько та брат-військовослужбовець.

24 Канал висловлює щирі співчуття рідним і близьким усіх полеглих захисників і захисниць України, зокрема, Тараса Шабана. Вічна пам'ять і слава Героям.

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