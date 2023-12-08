У четвер, 7 грудня, мер Тернополя Сергій Надал повідомив про смерть Расима Богданця. Народився він 27 листопада 1990 року, рідним регіоном для нього був Захід України.

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Загибель Расима Богданця

Власне, загинув Расим 5 грудня в Донецькій області у боях за Україну – тобто за тиждень після того, як йому виповнилось 33 роки.

Величезна втрата для нашої громади. Будучи вірним присязі, мужньо виконуючи військові обов'язки за Україну та її свободу, загинув Герой Богданець Расим Олександрович. Найщиріші співчуття родині та близьким захисника. Хай Господь Бог дасть вам сили і терпіння пережити тяжке горе,

– написав міський голова.

Знайомі полеглого Героя констатують, що за життя він був світлою і доброю людиною, власним прикладом показував, що можна гідно захищати свою державу та бути вірним своєму народу.

"Боже, я не вірю, як таке могло бути... Це дуже велика втрата, нехай спочиває з Богом. Дуже шкода, що війна забирає таких хороших людей. Не знаю, як це все пережити. Він загинув за наш мир, щоб ми зараз жили вільно", – написала однокласниця Расима.



На війні загинув Расим Богданець / Фото зі соцмереж

Редакція 24 Каналу також висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого воїна. Світла пам'ять.

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