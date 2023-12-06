У пресслужбі університету зазначили, що Дмитро був громадянином Росії, однак вивчив українську мову, переїхав до Львова і почав вивчати історію нашої держави.

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Віддав життя за Україну

З початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну чоловік не вагаючись, залишив навчання. Він свідомо написав заяву про відрахування з числа студентів Університету за власним бажанням для того, щоб піти захищати Україну. Дмитро одружився та мріяв жити в мирній Україні, яку пішов обороняти.

Останні слова, які Дмитро сказав перед відбуванням на війну були: "Я обовʼязково повернусь і відновлюсь в числі студентів історичного факультету".

Загинули у бою за Україну