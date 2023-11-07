Книжкова оглядачка Ганна Скоріна повідомила, що військова частина, де вочевидь служив воїн, підтвердила загибель Петренка. Зокрема, тіло бійця ідентифікували за допомогою експертизи ДНК.

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Тіло бійця ідентифікували за допомогою експертизи ДНК

"Максим Петренко, автор книги "Спокійної ночі" загинув. Ми сподівались і вірили, що те, що він зник безвісти означає, що він у полоні. Дива не сталось…", – написала Скоріна.

Письменниця Валентина Захабура також написала у соціальних мережах про загибель Петренка.

Підтвердили загибель. Максим Петренко – захисник, письменник, популяризатор читання, активіст у просуванні бібліотек, щирий, глибокий, уважний до деталей, таким його пам'ятатиму,

– зазначила вона.

На загибель письменника та воїна відреагувала музична виконавиця, лідерка гурту Zwyntar Саша Кладбіще.

"Нашого друга, який знімався з нами в серіалі про комісара і недобитків, вбили росіяни. Він зник безвісти ще влітку минулого року, але ми вірили, що він живий, просто у полоні. Але Макс загинув. Прощавай, друже", – написала Саша Кладбіще.

Що відомо про Максима Петренка

До війни з Росією він працював програмістом та викладав в Інституті комп'ютерних технологій Університету "Україна". Петренко був учасником Революції Гідності.

У квітні 2014 року він став добровольцем і потрапив у 2-й добровольчий батальйон оперативного призначення при Нацгвардії України.

У 2016 році Максим демобілізувався і повернувся до викладання. Він займався власними винаходами і написав роман-щоденник про війну "Спокійної ночі".

Після початку повномасштабного вторгнення Росії Максим знову повернувся на війну. Влітку 2022 року його оголосили безвісти зниклим.

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