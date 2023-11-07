Книжкова оглядачка Ганна Скоріна повідомила, що військова частина, де вочевидь служив воїн, підтвердила загибель Петренка. Зокрема, тіло бійця ідентифікували за допомогою експертизи ДНК.
Дивіться також "А там в окопі сонечко сідало": мати присвятила щемливий вірш сину, який загинув під Бахмутом
Тіло бійця ідентифікували за допомогою експертизи ДНК
"Максим Петренко, автор книги "Спокійної ночі" загинув. Ми сподівались і вірили, що те, що він зник безвісти означає, що він у полоні. Дива не сталось…", – написала Скоріна.
Письменниця Валентина Захабура також написала у соціальних мережах про загибель Петренка.
Підтвердили загибель. Максим Петренко – захисник, письменник, популяризатор читання, активіст у просуванні бібліотек, щирий, глибокий, уважний до деталей, таким його пам'ятатиму,
– зазначила вона.
На загибель письменника та воїна відреагувала музична виконавиця, лідерка гурту Zwyntar Саша Кладбіще.
"Нашого друга, який знімався з нами в серіалі про комісара і недобитків, вбили росіяни. Він зник безвісти ще влітку минулого року, але ми вірили, що він живий, просто у полоні. Але Макс загинув. Прощавай, друже", – написала Саша Кладбіще.
Що відомо про Максима Петренка
До війни з Росією він працював програмістом та викладав в Інституті комп'ютерних технологій Університету "Україна". Петренко був учасником Революції Гідності.
У квітні 2014 року він став добровольцем і потрапив у 2-й добровольчий батальйон оперативного призначення при Нацгвардії України.
У 2016 році Максим демобілізувався і повернувся до викладання. Він займався власними винаходами і написав роман-щоденник про війну "Спокійної ночі".
Після початку повномасштабного вторгнення Росії Максим знову повернувся на війну. Влітку 2022 року його оголосили безвісти зниклим.
Біля Роботиного загинув захисник з Волині
- У Ковелі 2 листопада попрощалися з полеглим бійцем. Марку Данилюку було всього 22 роки.
- Боєць загинув 16 жовтня біля села Роботине. Данилюк – корінний ковельчанин. Навчався у школі № 1, потім – в училищі №7 на токаря та автослюсаря.
- У червні 2022 року він мобілізувався до війська. Боєць служив водієм-механіком.
- Додамо, що в Харкові після ДТП помер польський доброволець Мацей Беднарський. Він приїхав до України служити в українській армії.