Воїн із селища Глибока Чернівецької області загинув під час виконання бойового завдання. Сергій Пенюк був бійцем прикордонного загону.

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Воїн з Буковини загинув під час виконання бойового завдання

Людмила, мати Сергія, опублікувала щемливий вірш після втрати сина.

Просила я тебе, синок,

Не йди, бо там стріляють,

А ти все говорив: "Матуся, я все знаю".

А там в окопі сонечко сідало,

Мені сказали, що тебе не стало.

А в грудях в мене серце калаталось,

що в сина мого життя обірвалось.

Торкнулася я тебе, а ти холодний,

Живіт запав, мабуть синок голодний,

Матуся плаче, а роки минають.

Мій син Герой, Герої не вмирають…

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