Воин из поселка Глубокая Черновицкой области погиб во время выполнения боевого задания. Сергей Пенюк был бойцом пограничного отряда.
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Воин из Буковины погиб во время выполнения боевого задания
Людмила, мать Сергея, опубликовала щемящее стихотворение после потери сына.
Просила я тебе, синок,
Не йди, бо там стріляють,
А ти все говорив: "Матуся, я все знаю".
А там в окопі сонечко сідало,
Мені сказали, що тебе не стало.
А в грудях в мене серце калаталось,
що в сина мого життя обірвалось.
Торкнулася я тебе, а ти холодний,
Живіт запав, мабуть синок голодний,
Матуся плаче, а роки минають.
Мій син Герой, Герої не вмирають…
На фронте погиб депутат Мирослав Ляшок
- На войне с русскими оккупантами погиб депутат от "Европейской Солидарности" Мирослав Ляшок. Он погиб под Угледаром, сдерживая наступление россиян.
- Ранее Ляшок держал оборону на родной Сумщине, а затем на Востоке. Летом 2022 года Ляшок взял короткий отпуск с фронта и женился на любимой.
- В октябре на фронте погиб выпускник Харьковского университета Сковороды Владимир Геращенко. Он принял последнее сражение, выполняя боевое задание неподалеку от села Подолы Купянского района.
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