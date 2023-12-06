В пресс-службе университета отметили, что Дмитрий был гражданином России, однако выучил украинский язык, переехал во Львов и начал изучать историю нашего государства.

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Отдал жизнь за Украину

С началом полномасштабного вторжения России в Украину мужчина без раздумий оставил обучение. Он сознательно написал заявление об отчислении из числа студентов Университета по собственному желанию для того, чтобы пойти защищать Украину. Дмитрий женился и мечтал жить в мирной Украине, которую пошел оборонять.

Последние слова, которые сказал Дмитрий перед отбыванием на войну были: "Я обязательно вернусь и восстановлюсь в числе студентов исторического факультета".

Погибли в бою за Украину