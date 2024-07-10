Бегство Боголюбова: СМИ узнали, как олигарху удалось выехать из страны по чужому паспорту

Десятки украинских экс-чиновников и топ-бизнесменов, которые могут иметь вопросы со стороны правоохранителей, выехали из страны с начала вторжения. Среди них недавно оказался многолетний завсегдатай рейтингов самых богатых украинцев Геннадий Боголюбов.

По информации источников издания в правоохранительных органах, в конце июня этого года Боголюбов неожиданно для правоохранителей оказался то ли в столице Австрии Вене, то ли в Лондоне. На момент пересечения украинской границы не было никаких законных оснований для ограничений его передвижения.

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Что известно о выезде Боголюбова за границу

История выезда Боголюбова за границу начинается 23 июня на Центральном железнодорожном вокзале в Киеве. Олигарх прибыл на вокзал вместе с женой на ее авто, что уже было странно, ведь раньше он передвигался на бронированном автомобиле в сопровождении джипа охраны.

Боголюбов с женой едут на вокзал / Фото УП

Известно, что Боголюбов сел в 13 вагон поезда "Киев – Хелм", который следует в Польшу. По версии официального следствия, пограничник Владимир Макаренко помог олигарху выехать из страны по паспорту другого лица, жителя Волынской области Николая Сюмака, который потерял свой паспорт весной 2022 года.

Макаренко якобы дал указание инспектору Ольге Бугайчук не заходить в купе Боголюбова, а сам передал ей паспортные документы, среди которых был потерянный паспорт Сюмака. Инспектор проверила паспорт и не обнаружила оснований для ограничения выезда. Макаренко вернул документ Боголюбову, и олигарх беспрепятственно пересек границу.

Первая страница подозрения пограничнику Владимиру Макаренко / Фото УП

Сейчас, по информации источников издания, Макаренко находится в СИЗО с подозрением, а Боголюбов – между Лондоном и Веной, с подозрением в незаконном пересечении границы.

Какова позиция Боголюбова

После того, как история о незаконном пересечении границы Боголюбова набрала огласку, олигарх выступил со своей позицией.

Правила пересечения границы в условиях военного положения позволяют выезжать мужчинам старше 60 лет, а также тем, кто содержит трое и более несовершеннолетних детей. Бизнесмен имеет все законные основания для пересечения границы: возраст 62 года, 7 детей, 5 из которых – несовершеннолетние,

– говорится в заявлении пресс-службы Боголюбова.

Однако, редакции издания от ряда источников среди правоохранителей и бизнесменов известно, что в системе пограничников по Боголюбову была отметка дополнительной проверки.

Хотя Боголюбов утверждает, что использовал свой паспорт, но документ не был внесен в систему, что означает, что его не могли использовать для пересечения границы.