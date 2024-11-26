Ни суд, ни следователи ГБР, ни прокуроры не пожелали услышать меня, – Геннадий Боголюбов

На днях Печерский районный суд города Киева избрал меру пресечения бизнесмену Геннадию Боголюбову в виде содержания под стражей в рамках уголовного производства по организации самому себе незаконного пересечения границы.

Боголюбов отреагировал на решение суда, отметив, что несмотря на трехкратное ходатайство, его не допустили к участию в рассмотрении дела, информирует 24 Канал.

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"Я не был допущен к участию в рассмотрении ходатайства об избрании мне же меры пресечения. Хотя адвокаты заявляли ходатайство о приобщении меня к участию в деле в режиме видеоконференции, что предусмотрено законодательством Украины. Однако ни суд, ни следователи ГБР, ни прокуроры не пожелали услышать меня – непосредственного участника событий. Вместо этого ограничились показаниями лиц, которые даже не видели меня собственными глазами", – отметил Боголюбов.

По словам адвокатов бизнесмена, практика участия в судебных делах в режиме видеоконференции получила довольно широкое распространение за период полномасштабного вторжения, учитывая невозможность прибытия человека в суд.

В частности, видеоконференции практикуются и в Печерском районном суде в рамках других производств. Однако в этом деле в удовлетворении таких ходатайств было отказано без объяснения оснований. Геннадий Боголюбов считает, что есть заинтересованные в его задержании и долгосрочном содержании под стражей.

На самом деле цель этого дела проста и очевидна – закрыть меня в СИЗО на долгие годы досудебного расследования. Поэтому результат рассмотрения ходатайства, к сожалению, был прогнозируемым. Остается вопрос: кто в этом непосредственно заинтересован,

– отметил Боголюбов.

Боголюбов проживает в Вене / Фото Геннадия Боголюбова

Адвокаты бизнесмена ходатайствовали о приобщении его к участию в деле / Фото Геннадия Боголюбова

Бизнесмен настаивает, что обвинения относительно незаконного пересечения им границы являются ложными, и утверждает, что не имел никаких оснований для запрета выезда из Украины.

"Хочу еще раз заметить, что на момент пересечения границы мне исполнялось 62 года, я являюсь отцом пятерых несовершеннолетних детей, то есть на меня не распространялись ограничения Закона Украины "О мобилизации". Также я не был подозреваемым ни в одном уголовном производстве, а значит, не было никакого смысла пересекать границу незаконным способом", – сказал Боголюбов.

Адвокаты бизнесмена добавили, что при рассмотрении дела защитой были приведены исчерпывающие аргументы, которые доказывают несостоятельность самого подозрения. По их словам, стороной обвинения не было предоставлено убедительных доказательств обстоятельств совершения преступления, таких как, например, наличии сговора, способа, времени и места завладением чужим паспортом, и в целом – может ли аннулированный паспорт считаться действительным официальным документом.

Напомним, что по версии ГБР Геннадий Боголюбов якобы пересек границу, используя утерянный паспорт жителя Волыни Николая Сюмака. Сюмак потерял этот паспорт еще весной 2022 года и документ был аннулирован в 2022 году. Таким образом, паспорт не мог был использован для выезда за границу ни при каких обстоятельствах.