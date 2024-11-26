Ні суд, ні слідчі ДБР, ні прокурори не побажали почути мене, – Геннадій Боголюбов

Боголюбов відреагував на рішення суду, зазначивши, що попри триразове клопотання, його не допустили до участі в розгляді справи, інформує 24 Канал.

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"Мене не було допущено до участі в розгляді клопотання про обрання мені ж запобіжного заходу. Хоча адвокати заявляли клопотання про долучення мене до участі у справі в режимі відеоконференції, що передбачено законодавством України. Однак ні суд, ні слідчі ДБР, ні прокурори не побажали почути мене – безпосереднього учасника подій. Натомість обмежилися показами осіб, які навіть не бачили мене на власні очі", – зазначив Боголюбов.

За словами адвокатів бізнесмена, практика участі у судових справах у режимі відеоконференції набула доволі широкого поширення за період повномасштабного вторгнення, з огляду на неможливість прибуття особи до суду.

Зокрема, відеоконференції практикуються і в Печерському районному суді в рамках інших проваджень. Однак у цій справі в задоволенні таких клопотань було відмовлено без пояснення підстав. Геннадій Боголюбов вважає, що є зацікавлені у його затриманні та довгостроковому триманні під вартою.

Насправді мета цієї справи проста та очевидна – закрити мене в СІЗО на довгі роки досудового розслідування. Тому результат розгляду клопотання, на жаль, був прогнозованим. Залишається запитання: хто в цьому безпосередньо зацікавлений,

– зазначив Боголюбов.

Боголюбов проживає у Відні / Фото Геннадія Боголюбова

Адвокати бізнесмена клопотали про долучення його до участі у справі / Фото Геннадія Боголюбова

Бізнесмен наполягає, що звинувачення щодо незаконного перетину ним кордону є хибними, та стверджує, що не мав жодних підстав для заборони виїзду з України.

"Хочу вкотре зауважити, що на момент перетину кордону мені виповнялося 62 роки, я є батьком п'ятьох неповнолітніх дітей, тобто на мене не поширювалися обмеження Закону України "Про мобілізацію". Також я не був підозрюваним в жодному кримінальному провадженні, а отже, не було ніякого сенсу перетинати кордон у незаконний спосіб", – сказав Боголюбов.

Адвокати бізнесмена додали, що під час розгляду справи захистом було наведено вичерпні аргументи, які доводять неспроможність самої підозри. За їхніми словами, стороною обвинувачення не було надано переконливих доказів щодо обставин вчинення злочину, таких як, наприклад, наявності змови, способу, часу та місця заволодінням чужим паспортом, та й в цілому – чи може анульований паспорт вважатися дійсним офіційним документом.

Нагадаємо, що за версією ДБР Геннадій Боголюбов начебто перетнув кордон, використовуючи загублений паспорт жителя Волині Миколи Сюмака. Сюмак загубив цей паспорт ще навесні 2022 року і документ було анульовано у 2022 році. Таким чином, паспорт не міг був використаний для виїзду за кордон за жодних обставин.