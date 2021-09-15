В этом приложении можно найти расписание богослужений, информацию о дате праздника и настоятеля определенной церкви. В приложении есть 5 разделов.
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ПЦУ запустили мобильное приложение
ПЦУ запустила мобильный приложение "Моя церковь", который содержит 5 разделов:
- карту храмов (база пока что содержит ориентировочно 5 тысяч храмов ПЦУ)
- календарь церковных праздников и важных событий;
- молитвы (в частности полный перечень вечерних и утренних)
- новости из жизни церкви;
- личный кабинет, в котором пользователи могут персонализировать приложение и даже пообщаться на духовные темы через онлайн-чат со священником.
ПЦУ запустила мобильное приложение для верующих / Скриншот приложения
Более того, в календаре даже есть информация про постные дни. Пользователь также может:
- получить духовную поддержку, задав вопрос священнику;
- помочь церкви (планируют несколько способов перечисления средств на благотворительность)
- и даже оставить предложение по наполнению приложения.
Теперь люди могут найти ближайшие храмы ПЦУ и посмотреть календарь / Скриншот из приложения
Коротко о последних новостях ПЦУ
- 15 сентября Митрополит Епифаний совершил молебен перед учебно-методическими сборами капелланов. Митрополит Киевский и всея Украины заявил, что на военных капелланах лежит большая ответственность – заботиться о военнослужащих.
- Украинский институт будущего и "Нью Имидж Маркетинг Групп" провел опрос. Выяснили, что в Украине 72% лиц назвали себя православными, и только 16% являются прихожанами Украинской православной церкви Московского патриархата.
- Кстати, выяснили, что верующих ПЦУ уже вдвое больше, чем у Московского патриархата.