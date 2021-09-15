У цьому застосунку можна знайти розклад богослужінь, інформацію про дату храмового свята і настоятеля певної церкви. У застосунку є 5 розділів.

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ПЦУ запустили мобільний додаток

ПЦУ запустила мобільний застосунок "Моя церква", який містить 5 розділів:

карту храмів (база наразі містить орієнтовно 5 тисяч храмів ПЦУ);

календар церковних свят та важливих подій;

молитви (зокрема повний перелік вечірніх та ранкових);

новини з життя церкви;

особистий кабінет, у якому користувачі можуть персоналізувати застосунок та навіть поспілкуватися на духовні теми через онлайн-чат зі священником.



ПЦУ запустила мобільний додаток для вірян / Скриншот додатку

Ба більше, у календарі навіть є інформація про пісні дні. Користувач також може:

отримати духовну підтримку, поставивши питання священику;

допомогти церкві (планують кілька способів перерахунку коштів на благодійність);

та навіть залишити пропозиції щодо наповнення додатку.



Тепер люди можуть знайти найближчі храми ПЦУ та подивитись календар / Скриншот з додатку

Коротко про останні новини ПЦУ