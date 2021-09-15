Молебень відбувся 14 вересня в Свято-Михайлівському Золотоверхому соборі. Епіфаній висловив надію на ухвалення у Верховній Раді законопроєкту про військове капеланство.

До теми Військових капеланів можуть прирівняти до військовослужбовців: законопроєкт вже у Раді

Епіфаній звернувся до військових капеланів

Епіфаній розповів, що Бог дає час і "кожен із нас обирає ту вічність, у якій він буде перебувати".

Тому, використовуючи свій час, ми повинні творити добро, справи милосердя, виконувати закон Божий. На нас, священнослужителях, лежить ще більша відповідальність: навчати, проповідувати, духовно опікуватись народом, особливо нашими військовослужбовцями, які зараз там, на передовій, обороняють наші кордони,

– наголосив Предстоятель.

Він також додав, що сподівається на те, що Верховна Рада ухвалить у другому читанні законопроєкт про військове капеланство. До речі, військових капеланів можуть прирівняти до військовослужбовців.

Епіфаній звершив молебень перед навчально-методичними зборами капеланів / Фото ПЦУ

Зверніть увагу! Навчально-методичні збори капеланів триватимуть до 17 вересня включно. В рамках заходу відбудуться лекції та круглі столи, до яких також залучені представники Державної прикордонної служби України, представники інших конфесій та релігій, психологи.

Що відомо про законопроєкт про капеланів