Богомолец подала документы в ЦИК для регистрации кандидатом в президенты Украины

В среду, 16 января, народный депутат от "Блока Петра Порошенко" Ольга Богомолец подала документы в Центральную избирательную комиссию для регистрации ее кандидатом на выборы президента Украины.

"Подала документы в ЦИК. Иду в президенты, чтобы стать гарантом справедливости для каждого украинца!", – написала в своем Facebook Богомолец.

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Решение о том, регистрировать ли политика кандидатом в президенты, ЦИК должен принять в течение 5 дней.

К слову, сегодня официально зарегистрированными в ЦИК кандидатами на пост президента Украины являются 8 человек.



Претенденты на пост главы государства могут подавать документы в ЦИК до 3 февраля, а регистрация должна закончиться до 8 февраля. Поэтому 9 февраля украинцы будут знать окончательный список кандидатов в президенты.



31 марта состоится первый тур голосования за будущего президента. Официальные результаты первого тура должны сообщить до 10 апреля. Если примут решение о проведении второго тура, то он состоится 21 апреля.

Что известно об Ольге Богомолец?​

Украинский политический и общественный деятель, врач-дерматолог, певица. Экс-депутат Киевсовета, народный депутат Украины с 2014 года, председатель комитета парламента по вопросам здравоохранения. Была кандидатом в президенты на выборах 2014 года. Заслуженный врач Украины, доктор медицинских наук, профессор. Главный врач Института дерматологии и косметологии (2003-2014), личный врач Виктора Ющенко (2004-2005). Основательница и владелица комплекса "Замок Радомысль".



Участвовала в организации медицинской службы и обеспечения киевского Евромайдана. Награждена рядом орденов.



Согласно декларации о доходах на 2013 год, Богомолец получила в тот год более 3 миллионов гривен доходов. Среди задекларированного: 2 дома, 7 квартир и 7 объектов недвижимости, 4 авто и 5 земельных участков.



Богомолец известна своим противостоянием с реформатором, и. о. министра здравоохранения Ульяной Супрун. Нардеп постоянно обвиняет чиновника в катастрофе в украинской медицине.