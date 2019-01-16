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      Богомолець подала документи до ЦВК для реєстрації кандидатом у президенти України

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      Ольга Богомолець балотуватиметься у президенти України
      Ольга Богомолець балотуватиметься у президенти України / Facebook-сторінка Ольги Богомолець

      У середу, 16 січня, народний депутат від "Блоку Петра Порошенка" Ольга Богомолець подала документи до Центральної виборчої комісії для реєстрації її кандидатом на вибори президента України.

      "Подала документи до ЦВК. Йду у президенти, щоб стати гарантом справедливості для кожного українця!", – написала у своєму Facebook Богомолець.

      Читайте також: Список кандидатів у Президенти України: хто подав документи у ЦВК

      Рішення про те, чи реєструвати політика кандидатом у президенти, ЦВК має ухвалити протягом 5 днів.

      До слова, на сьогодні офіційно зареєстрованими в ЦВК кандидатами на посаду президента України є 8 осіб.

      Претенденти на посаду глави держави можуть подавати документи у ЦВК до 3 лютого, а реєстрація має закінчитися до 8 лютого. Тож 9 лютого українці знатимуть остаточний список кандидатів у президенти.

      31 березня відбудеться перший тур голосування за майбутнього президента. Офіційні результати першого туру повинні повідомити до 10 квітня. Якщо ухвалять рішення про проведення другого туру, то він відбудеться 21 квітня.

      Що відомо про Ольгу Богомолець? Український політичний і громадський діяч, лікар-дерматолог, співачка. Екс-депутат Київради, народний депутат України з 2014 року, голова комітету парламенту з питань охорони здоров'я. Була кандидатом у президенти на виборах 2014 року. Заслужений лікар України, доктор медичних наук, професор. Головний лікар Інституту дерматології та косметології (2003-2014), особистий лікар Віктора Ющенка (2004-2005). Засновниця і власниця комплексу "Замок Радомисль".

      Брала участь в організації медичної служби та забезпечення київського Євромайдану. Нагороджена низкою орденів.

      Згідно з декларацією про доходи на 2013 рік, Богомолець отримала в той рік понад 3 мільйони гривень доходів. Серед задекларованого: 2 будинки, 7 квартир та 7 об'єктів нерухомості, 4 авто та 5 земельних ділянок.

      Богомолець відома своїм протистоянням із реформаторкою, в. о. міністра охорони здоров’я Уляною Супрун. Нардеп постійно звинувачує урядовицю в катастрофі в українській медицині.

      Теги: Новини України Новини політики Президентські вибори 2019 Ольга Богомолець ЦВК
      Джерело: 24 канал
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