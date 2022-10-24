"Я конструктор": как президент "Мотор Сич" оправдывал свое возможное сотрудничество с Россией

Экс-директор предприятия "Мотор Сич" подозревается в государственной измене и сотрудничестве с врагом. Суд избрал ему меру пресечения – до декабря Богуслаев будет находиться под стражей.

Продолжается судебный процесс по делу руководства "Мотор Сич", подозреваемого в госизмене. Ранее суд избрал меру пресечения начальнику одного из департаментов предприятия Олегу Дзюбе. Позже стало известно об аресте самого экс-директора компании Вячеслава Богуслаева.

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Как бывший руководитель завода оправдывался

В Службе безопасности отметили, что в течение двух месяцев Богуслаев будет находиться под стражей. Известно, что суд проходил в закрытом формате, журналистов пустили в зал только на оглашение приговора.

Тогда представители прессы пообщались с самим экс-начальником компании и спросили его о сотрудничестве с Россией. Богуслаев не подтвердил и не опроверг обвинения от СБУ, но непрестанно утверждал, что "он делает вертолеты".

Вы сотрудничали или нет с Россией после 24 февраля, – спрашивали журналисты. Богуслаев отвечал: – Я конструктор. Моя задача делать вертолеты.

Антон Геращенко отметил, что Богуслаеву уже ничего не поможет избежать наказания, поэтому ему не стоит пытаться прямо не отвечать на вопросы представителей медиа.

Также он подчеркнул, что доказательной базы в СБУ по делу экс-главы предприятия достаточно, и опубликовал видео того, как Богуслаев бестолково отвечает на вопросы СМИ.

Богуслаев отвечает на вопросы прессы: смотрите видео Антона Геращенко

Богуслаев "удовлетворен" решением суда

Если прокуроры докажут вину экс-начальника "Мотор Сич" – его ожидает тюрьма. Неизвестно, осознает ли сам Богуслаев, поскольку очень странно отреагировал на избрание меры пресечения.

Я удовлетворен решением суда. Это какое-то недоразумение,

– заявил бывший руководитель предприятия.

Богуслаеву подходит решение суда: смотрите видео из открытых источников

Детали дела Богуслаева

Утром 24 октября Служба безопасности Украины опубликовала доказательства сотрудничества экс-начальника компании с Россией. В частности, известно, что в марте 2022 года в сбитом российском вертолете обнаружили двигатель, который был изготовлен на заводе "Мотор Сич".

То есть, вероятно, Богуслаев передавал враждебному государству запчасти к технике.

Достойно внимания – доказательства сотрудничества Богуслаева с Россией: смотрите видео