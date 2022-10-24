Триває судовий процес у справі керівництва "Мотор Січі", яку підозрюють у держзраді. Раніше суд обрав запобіжний захід начальникові одного з департаментів підприємства Олегові Дзюбі. Опісля стало відомо про арешт самого ексдиректора компанії В'ячеслава Богуслаєва.

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Як колишній керівник заводу виправдовувався

У Службі Безпеки зазначили, що упродовж двох місяців Богуслаєв перебуватиме під вартою. Відомо, що суд відбувався у закритому форматі, журналістів впустили у залу лише на оголошення вироку.

Тоді представники преси поспілкувалися зі самим ексначальником компанії та запитали його про співпрацю з Росією. Богуслаєв не підтвердив та не спростував звинувачення від СБУ, а натомість без упину твердив, що "він робить гелікоптери".

То ви співпрацювали чи ні з росією після 24 лютого, – запитували журналісти. Богуслаєв відповідав: Я конструктор. Моє завдання робити гелікоптери.

Антон Геращенко зазначив, що Богуслаєву вже нічого не допоможе уникнути покарання, тому йому не варто намагатися прямо не відповідати на запитання представників медіа.Також він наголосив, що доказової бази в СБУ у справі екскерівника підприємства достатньо, та опублікував відео того, як Богуслаєв недолуго відповідає на запитання ЗМІ.