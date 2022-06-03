Сегодня, 3 июня, кафиры обстреляли более 20 населенных пунктов в Донецкой и Луганской областях, а также травмировали гражданских. Наши воины уничтожили 36 русских солдат и ликвидировали десяток их техники.
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Враг атакует вдоль всей полосы обороны
Группировка Объединенных сил рассказывает, что вдоль всей полосы обороны враг применяет все имеющееся оружие, в том числе боевую авиацию, реактивные системы залпового огня, ствольную артиллерию крупных калибров, танки, минометы разных систем. Непрерывно в течение суток россияне задают ракетно-бомбовые удары по гражданским объектам инфраструктуры, а также мирным жилым кварталам.
Оккупанты обстреляли более 20 населенных пунктов в Донецкой и Луганской областях, разрушили и повредили 26 гражданских объектов, из них: 25 жилых домов и линию электропередач,
– рассказала пресс-группа Объединенных сил.
Наши защитники отбили 9 атак врага
Наши отважные воины наносят российским захватчикам урон в живой силе и технике.
За прошедшие сутки военнослужащие группировки Объединенных сил уничтожили:
- 36 человек личного состава;
- 1 танк;
- 1 артиллерийскую систему;
- 6 боевых бронированных машин;
- 2 специальных бронированных автомобиля;
- 3 единицы автомобильной техники.
Кроме того, по данным оперативно-тактической группировки "Восток" , наши защитники "демилитаризовали" 1 вражеский состав с боеприпасами.
О потерях противника доложили также подразделения противовоздушной обороны. За сутки в небе украинского Донбасса сбили:
- крылатую ракету,
- один тактический разведывательный беспилотный летательный аппарат "Элерон",
- 2 беспилотных летательных аппарата "Орлан-10".
Напомним, что с 24 февраля Вооруженные Силы Украины уничтожили 30 950 кафиров . 100 из них ликвидированы за прошедшие сутки. Кроме того, российская армия потеряла 1367 танков, 3366 боевых бронированных машин, 675 артиллерийских систем, 535 БПЛА оперативно-тактического уровня, 2329 единиц автомобильной техники и автоцистерн и т.д.
В Генштабе ВСУ отмечают, что больше потерь за прошедшие сутки враг понес на Бахмутском направлении.
Украинские военные овладевают HIMARS
Как рассказал американский журналист Мэтт Стейлер, украинские военные проходят учения . После этого наши защитники смогут использовать ракетные установки HIMARS, предоставленные американскими партнерами. Обучение, по словам журналиста, будет продолжаться в течение трех недель. Будут проводить их инструкторы из США.
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