Российское тактическое продвижение на Добропольском направлении произошло не сразу, а стало результатом месяцев подготовки и создания условий, в частности благодаря масштабному применению инноваций и тактик с использованием дронов.

Институт изучения войны (ISW)

Как россияне совершили прорыв в Донецкой области?

Аналитики оценивают, что интеграция Россией комбинированных тактик ударов беспилотников и их адаптации в последние месяцы способствовали продвижению врага в направлении ключевых украинских городов.

В ISW также подчеркивают, что использование Россией диверсионных и разведывательных групп для осуществления тактического прорыва не является чем-то чрезвычайным. В то же время инновации страны-агрессора в области беспилотников, позволяющие наносить удары по украинским линиям снабжения и эвакуации, потребуют ответа со стороны Украины и Запада.

Стоит отметить, что продвижение России в направлении Покровска – это лишь последний результат более 17 месяцев длительной кампании.

Недавнее тактическое проникновение России следует рассматривать в контексте значительных затрат ресурсов российских войск на истощение украинских войск на Покровском направлении в течение последних полутора лет,

С февраля 2024 года российская оккупационная армия ведет бои, продвигаясь на запад от Авдеевки. Благодаря прорыву вблизи Золотого Колодезя, российские войска продвинулись на глубину 55 километров за 17 месяцев.

В то же время Россия потеряла более пяти дивизий бронетехники и танков в Покровском районе с начала операции по захвату Авдеевки в октябре 2023 года и во время интенсивных наступательных действий в западной части Донецкой области летом 2024 года.

К слову, 12 августа Владимир Зеленский заявил, что в течение этого месяца россияне будут пытаться демонстрировать какое-то продвижение по всем направлениям фронта, чтобы политически давить на Украину и получить те или иные уступки. Но украинское командование знает об этих планах врага и готовится действовать соответственно.

Тем временем представитель Генштаба ВСУ Андрей Ковалев заявил, что враг пытается прорвать украинскую оборону возле Покровска. С этой целью действуют малые пехотные и диверсионные группы. Часть из них просочилась в населенные пункты Золотой Колодец, Веселое, Вольное, Рубежное и Кучеров Яр.