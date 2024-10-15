Об этом в эфире телемарафона рассказала пресс-секретарь оперативно-тактической группировки "Луганск" Анастасия Бобовникова, передает 24 Канал.

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Что россияне задумали на зимнюю кампанию на фронте

Бобовникова отметила, что, по данным нашей разведки, враг не готовится к зимнему периоду. Зато россияне пытаются максимально использовать сухую погоду, которая сейчас в Донецкой области, потому что в области еще не было больших дождей.

И поэтому они (оккупанты – 24 Канал) максимально используют артиллерию, FPV-дроны, те средства, которые они имеют, они используют их сейчас в надежде на то, что они смогут достичь каких-то целей до морозов,

– подчеркнула пресс-секретарь ОТГ "Луганск".

В то же время она отметила, что наши защитники проводят активные мероприятия подготовки к холодному периоду. Поэтому наши военные будут готовы к борьбе зимой, а захватчики – нет. И им будет гораздо труднее штурмовать украинские позиции.

К слову, Анастасия Бобовникова 14 октября рассказывала, что в Торецке в Донецкой области ситуация продолжает оставаться динамичной и сложной. Сейчас оккупанты находятся в восточной и юго-восточной части города, а борьба идет буквально за каждый подъезд и улицу.