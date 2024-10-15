Об изменениях на восточном фронте сообщили аналитики DeepState. По их словам, усложнить ситуацию также может подтягивание резервов вражеских войск.

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Что сейчас происходит возле Часового Яра

Россияне пытаются прорываться как в самом городе, так и обходить его.

Для бойцов 24-й бригады подобная работа является рутинной – постоянная отработка по пехоте противника, которая переходит канал и просто пытается хоть как-то закрепиться в домах для накопления и дальнейшего продвижения,

– рассказали в DeepState.

Сложнее ситуация со стороны Калиновки – там противник пытается просачиваться в Часов-Ярское лесничество. Силы обороны Украины непрестанно уничтожают вражескую пехоту, которую отправляют на штурмы.

Аналитики отмечают, что дополнительно осложнить обстановку может подтягивание резервов российских войск. Враг имеет ресурсы, но раньше задействованию дополнительных сил предшествовал определенный успех противника. Сейчас у них, к сожалению, "появился тактический успех севернее".

К слову, ранее в ВСУ рассказали, что кроме КАБов по Часовому Яру регулярно происходят атаки с применением неуправляемых авиационных ракет. Таким образом российские оккупанты фактически сравнивают город с землей.