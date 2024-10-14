Об этом в эфире телемарафона рассказал представитель пресс-службы 24 отдельной механизированной бригады имени короля Даниила Иван Петричак, информирует 24 Канал.

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Какова ситуация в Часовом Яру

По словам военного, на сегодня в Часовом Яру сложилась критически сложная ситуация. Он отметил, что за последние 3 недели враг ежедневно проводил штурмовые действия.

Не было ни одного дня, когда оккупанты не устраивали штурмы. За день их может быть 3 – 4. Вместе с тем враг применяет артиллерию, дроны, авиацию. Город разрушается КАБами,

– рассказал представитель 24-й ОМБр.

Кроме этого, Петричак подчеркнул, что кроме КАБов по городу регулярно происходят атаки с применением неуправляемых авиационных ракет. Таким образом российские военные фактически сравнивают Часов Яр с землей.

"На данный момент линия фронта остается неизменной, пролегает по каналу Северский Донец – Донбасс, но ситуация там критически тяжелая", – подчеркнул Петричак.

