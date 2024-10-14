Про це в ефірі телемарафону розповів представник пресслужби 24 окремої механізованої бригади імені короля Данила Іван Петричак, інформує 24 Канал.

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Яка ситуація в Часовому Яру

За словами військового, на сьогодні у Часовому Яру склалася критично складна ситуація. Він зазначив, що за останні 3 тижні ворог щодня проводив штурмові дії.

Не було жодного дня, коли окупанти не влаштовували штурми. За день їх може бути 3 – 4. Разом з тим ворог застосовує артилерію, дрони, авіацію. Місто руйнується КАБами,

– розповів представник 24-ї ОМБр.

Крім цього, Петричак підкреслив, що окрім КАБів по місту регулярно відбуваються атаки із застосуванням некерованих авіаційних ракет. Таким чином російські вояки фактично зрівнюють Часів Яр із землею.

"На даний момент лінія фронту залишається незмінною, пролягає по каналу Сіверський Донець – Донбас, але ситуація там критично важка", – підкреслив Петричак.

